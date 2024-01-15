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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تنظم ندوة للتعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت وحدة ادارة المشروعات بجامعة حلوان بالتعاون مع مكتب المنح والتعاون الدولي ندوة للتعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية وطرق التقدم لها وذلك لشباب الباحثين واعضاء هيئة التدريس بكليات خارج الحرم الجامعي، وتشرفت كلية الفنون التطبيقية باستضافة الندوة، التى عقدت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة الجامعة والتخطيط لزيادة مواردها وبناءا على توجيهات مجلس الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على دعم ادارة الجامعة للمشروعات البحثية التنموية التي تستهدف حل مشكلات فعلية بالمجتمع. كما دعا للاستفادة من فرصة تلاقي أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين من كليات مختلفة للبدء في طرح افكار مشروعات بحثية تنموية بينية.

كما  أوضح الدكتور عماد ابو الدهب دعم الجامعة للباحثين للحصول على فرص تمويل للمشروعات البحثية التنموية من خلال تقديم الدعم الكامل من وحدة ادارة المشروعات ومكتب المنح والتعاون الدولي.

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هذا ونظمت الندوة بإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية المستضيفة للندوة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية تحت إشراف الدكتورة ايمان ابو طالب.  

وحاضر بالندوة الدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة ادارة المشروعات بالجامعة، ا.م.د. محمد عصام المدير السابق لمكتب المنح الدولية والمشروعات الدولية بالجامعة وتم إلقاء الضوء على أهم فرص التمويل للمشروعات البحثية وأجريت مناقشات مع الحضور من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين عن أهم المعوقات التي تواجه الباحثين.

كما تم طرح مقترحات لحل المشكلات من قبل المحاضرين، وشارك في الحضور ممثلين لكليات الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة،  التربية الفنية، التربية الموسيقية، الاقتصاد المنزلي، السياحة والفنادق، علوم الرياضة بنين، علوم الرياضة بنات، هندسة المطرية، والتكنولوجيا والتعليم.

وحدة ادارة المشروعات شباب الباحثين كلية الفنون التطبيقية تمويل للمشروعات البحثية جامعة حلوان

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