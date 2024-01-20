السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخشت يجتمع مع لجنة مشروع إسكان الجامعة بمدينة 6 أكتوبر لإنهاء توصيل المرافق

لجنة مشروع إسكان
لجنة مشروع إسكان الجامعة بمدينة 6 أكتوبر

عقد الدكتور محمد الخشت  رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا مع اللجنة المسؤولة عن مشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وبحضور الدكتور محمد يوسف محافظ دمياط ورئيس جامعة بني سويف الأسبق، والدكتور مجدي عمر المتحدث الرسمي باسم المشروع، وأعضاء اللجنة، لاتخاذ العديد من القرارات لسرعة الانتهاء من مختلف جوانب توصيل مرافق المشروع، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على رفع كافة العقبات للانتهاء من مرافق المشروع  في أقرب وقت ممكن.

وعقب انتهاء الاجتماع، تم البدء في تركيب الصواعد في مجاورة A على أن يتم استكمالها في باقي المجاورات بالمشروع، والعمل في خط الصرف الصحي المؤقت، بإلإضافة الى اعمال الغاز والاتصالات  في مجاورة C، وجاري الان استلام غرف الكهرباء   وشبكة المتوسط من لجنة شركة الكهرباء، ويقوم الاستشاري حاليا باستلام غرف محولات الكهرباء من شركة وادي النيل مجاورة B، وجاري الآن تنفيذ اللمسات الأخيرة على غرف محولات الكهرباء مع لجنة شركة الكهرباء، كما تم خلال الايام الماضية توريد  عدد 12 كبينة مصعد سوف يتم تركيبها في العمارات التي سوف يتم إطلاق التيار فيها بمجاورة D، وقامت ادارة الجامعة مجددا بالمخاطبة الرسمية والتواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء لزيادة الطاقة الكهربائية، وخلال فترة وجيزة سيتم البدء في ضخ وإطلاق الكهرباء في المشروع ويتم رفع القدرات على التوالي.

وأكد الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، أن المراقب المالي للمشروع أوضح خلال الاجتماع أن الموقف المالي يغطي المشروع كاملًا.

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وأوضح المستشار الإعلامي، أنه تم اتخاذ قرارات عديدة لسرعة إنجاز المرحلة الاخيرة من المشروع والانتهاء من جميع البنود الخاصة بالمشروع وتوصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي بشكل متكامل ومستوف للشروط، والتشديد على تشكيل لجان متابعة لسرعة إنهاء البنود الناقصة وتشغيل مرافق الكهرباء والصرف الصحي وفق المواصفات الفنية المطلوبة، ووفق جدول زمني محدد.

وأكد المستشار الإعلامي، أن الجهات الخارجية المسئولة عن مرافق الصرف الصحي وعدت بسرعة توصيل الصرف، كما وعدت بزيادة الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع على مراحل.

الخشت جامعة القاهرة مشروع إسكان جامعة القاهرة 6 أكتوبر محافظ الجيزة محافظ دمياط

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