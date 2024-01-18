الخميس 18 يناير 2024
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مصر

جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية كفر قنديل بمركز أطفيح

قافلة تنموية شاملة
قافلة تنموية شاملة

 

استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة، لقرية كفر قنديل بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، يوم الأحد 31ديسمبر 2023، وذلك في إطار التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الشباب والرياضة، وصندوق مكافحة الإدمان، ومبادرة "حياة كريمة"، والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.

وأوضح التقرير، أن القافلة التنموية الشاملة لقرية كفر قنديل شهدت مشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من كليات طب قصر العيني، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والزراعة، وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها وأساتذتها، وتقديم خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم الخدمات التوعوية للأهالي، والخدمات البيطرية، وخدمات الإرشاد الزراعي.

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وكشف التقرير أن عدد المستفيدين من القافلة التنموية الشاملة لقرية كفر قنديل بلغ 1105 شخصًا، تم إجراء الكشف عليهم وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان في تخصصات الباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والرمد، والنفسية، والعلاج الطبيعي، والعظام.

وأشار التقرير، إلى أن القافلة التنموية الشاملة قامت بتوعية 180 شخصًا في مجالات التغذية الصحيحة، والنظافة الشخصية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والسكر ومضاعفاته، والالتهاب الرئوي، كما قامت بتوعية 70 شخصًا بطرق الوقاية من الأمراض التي تنتقل للإنسان عن طريق التعامل مع الحيوانات، والأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء من المصادر الحيوانية مثل اللحوم والألبان والبيض، بالإضافة إلى تعريف الأهالي بطرق التعامل الصحيحة مع الحيوانات المختلفة لتجنب انتقال الأمراض والأساليب الصحيحة للوقاية من تلك الأمراض.

كما أوضح التقرير، أن القافلة قامت بتوزيع منشورات وكتيبات حول خطورة الإدمان على الفرد والأسرة والمجتمع واستفاد منها ما يقرب من 165 شخصًا، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد الزراعي التي استفاد منها 33 شخصًا تم من خلالها تعريفهم وتوعيتهم بكيفية التعامل مع المخلفات الزراعية بما يتماشى مع الظروف البيئية المحيطة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة والإيجابية المستمرة في مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات لتقديم كافة الخدمات الصحية والمجتمعية، وحماية ودعم أهالي المناطق الحدودية والنائية والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى إطلاق الجامعة خلال الفترة الأخيرة عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة في عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى وخففت العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة تجاه المجتمع المحيط، لافتًا إلي أن توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة تؤكد استمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، باعتبار أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

جامعة القاهرة خدمة المجتمع الخشت القافلة التنموية محافظة الجيزة مركز أطفيح

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