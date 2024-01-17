استاذ جامعي: كليات الذكاء الاصطناعي تدفع عجلة الاقتصاد القومى

اولت وزارة التعليم العالي اهتماما كبيرا بإنشاء عدد كبير من كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات سواء الحكومية او الأهلية أو الجامعات الخاصة، نظرًا لأهميتها الكبيرة واحتياج سوق العمل المحلي والدولي لها، حيث يتداخل الذكاء الاصطناعى مع معظم التخصصات الهندسية والعلمية الأخرى ويخدمها فى نفس الوقت ونظرًا لهذه التطبيقات الواسعة والمتشعبة من مجالات العمل.

وتضم الجامعات المصرية ما يقرب من 16 كلية ذكاء اصطناعي، ويعتمد مجال الذكاء الاصطناعي على أدوار علوم الكمبيوتر التقليدية مثل مهندسي البرمجيات لتطوير البرامج التي تعمل عليها أدوات الذكاء الاصطناعي، ويعمل علي دعم القيادة السياسية نحو التحول الرقمى

وفي هذا السياق قال الدكتور تامر شوقي استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن العالم حاليا يشهد تحولا كبيرا في مجال التكنولوجيا وتطبيقاتها في مناحي الحياة المختلفة، ففي بداية أطلق على العصر الذي شهد التطورات التكنولوجية عصر الكمبيوتر ثم تلى ذلك عصر الانترنت ووصلنا في الوقت الحالي إلى عصر الذكاء الاصطناعي، والذي ساد وتخلل في جميع مناحى الحياة سواء في التعلم أو البحث العلمي أو الفن أو الغناء أو التطبيقات الهندسية المختلفة بالإضافة الي مختلف التخصصات الطبية والحيوية وجميع مجالات الحياة الأخرى.

واضاف شوقي في تصريحات خاصة للدستور، ومن هنا تنبهت الدولة المصرية وتوسعت في انشاء كليات الذكاء الاصطناعي والتى تقبل أوائل طلاب الشعب العلمية والرياضية في الثانوية العامة، ومن شأن تلك الكليات أن تحقق العديد من الأهداف تشمل:

. تخريج أجيال من الطلاب القادرين على التعامل مع معطيات العصر الحديث

. امتلاك خريجي تلك الكليات لمتطلبات سوق العمل الحديثة التى تعتمد بشكل رئيس على مهارات الذكاء الاصطناعي

. من شأن تلك الكليات تخريج طلاب قادرين على قيادة المجتمع نحو التقدم

. تقليل الفجوات المعرفية والتكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية من خلال تخريج اجيال من الطلاب لا يقلون فيما يمتلكونه من مهارات تكنولوجية عن خريجي الكليات والجامعات الدولية

. يمكن لكليات الذكاء الاصطناعي تحقيق دخل قومي ودفع عجلة الاقتصاد القومى والذي يعتمد بدرجة كبيرة في الوقت الحالي على التكنولوجيا التطبيقية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن إمكانية توظيف خريجي كليات الذكاء الاصطناعي في شركات دولية وعالمية وتقاضيهم رواتب مرتفعة دون الحاجة الي السفر الي الخارج

. أيضا يمكن أن تغير تلك الكليات من شكل الحياة في مصر في جميع جوانبها

كليات الذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية:

- كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة حلوان

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة دمنهور

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة طنطا

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة السادات

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة مطروح

كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي بجامعة الأقصر

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي الزقازيق

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة السادات

كلية ذكاء اصطناعي بجامعة المنوفية

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة بنها

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة جنوب الوادي بفرع الغردقة

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة حلوان

حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة مطروح