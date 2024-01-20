بدأ العد التنازلي.. آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

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آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا لها على موقعها الإلكتروني وصفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي توضح من خلاله أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 هو يوم 22 فبراير 2024.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه لن يسمح للطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية العامة 2024 بدخول الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيا:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي: تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

حدد ت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشمل

صور شخصية خلفية بيضاء مع كتابة اسم الطالب وختم المدرسة.

إيصال سداد رسوم الامتحانات الأصلي ونسخة منه.

صورة من بطاقة الطالب.

صورة من بطاقة ولي الأمر.

استمارة التقدم ملونة ومختومة بختم المدرسة والإدارة التعليمية بعد طباعتها.

بيانات نجاح الصف الثالث الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي.

بيان رسوب إن كان الطالب راسبا قبل نجاحه بالصفين الأول والثاني الثانوي ورسوب الصف الثالث الثانوي من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيهات.

إقرار ..إقرا أنا الطالب ...

ألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة 2024 عند ملئ الاستمارة بضرورة الإقرار على إنه علم بقانون "تنظيم إلغاء امتحان رقم 205 لسنة 2020 المعدل" وفقًا للقرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015، والذي يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان الانمتحانات.

وأوجبت الوزارة على تلاميذ الثانوية العامة 2024 ضرورة تسجيل رقم هاتف مفتوح للتواصل المستمر مع الطالب.

رسوم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

-ألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطالب بدفع حوالة بريدية بقيمة 10 جنيهات باسم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من أعوام الصف الثالث.

-تقديم كشف بقيمة 150 جنيها عن الامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء الاستمارة وجميع أوراق التقديم بالإمضاءات والأختام.