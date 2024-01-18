تغيب 153 طالبا وطالبة عن امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع امتحانات الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمئن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكدًا عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وأِشار إلى أن المقيد بالشهادة الإعدادية عام ومهني، 61 ألف و492، طالب وطالبة، وأدى 61 ألف 339 طالب وطالبة، وغياب 153 طالبا وطالبة، وأدى الامتحان في الشهادة الإعدادية بمدارس التربية الخاصة، 37 طالبا وطالبة، وتغيب عن الامتحان طالبين،" صم".

الالتزام بجميع القواعد واللوائح

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 61245 طالبًا وطالبة، في 343 لجنة امتحانية في 3 قطاعات، قطاع كفرالشيخ ويضم 124 لجنة وقطاع دسوق ويضم 122 لجنة وقطاع الحامول 97 لجنة.

وحث وكيل وزارة التربية والتعليم، رؤساء اللجان على الدقة فى أعمال الإمتحان والهدوء والانضباط داخل اللجان، موجهًا مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت، لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، لافتًا بأنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جارى تجهيز اللجان من " تنظيف وتعقيم "، والتشديد على الطلاب وجميع العاملين باللجان بارتداء الكمامات، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الإمتحانية على مدار الساعة، بالتوازى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضًا مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه وجه المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستقوم لجنة النظام والمراقبة بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول وذلك وفق القواعد المنظمة.