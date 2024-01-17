الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 263 منشأة طبية خاصة مخالفة بكفر الشيخ

كفر الشيخ
كفر الشيخ

وجهت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حملة مرور مكبرة شملت عددا من المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من ترخيصها وعدم مخالفتها للقانون.

وشملت الحملة جميع مراكز المحافظة، لضبط المخالفات وتنفيذ قرارات الغلق بخصوص المنشآت المخالفة للقانون.

غلق 47 منشأة طبية 

وأسفرت الحملة عن غلق 47 منشآه طبية غير حكومية وتشميعها بالشمع الأحمر على خلفية مخالفتها للقانون وصدور قرارات غلق بحقها، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومديرية الأمن ومجالس المدن.

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كما أسفرت الحملة أيضًا، عن المرور على 698 منشأة طبية خاصة، بينهم 263 من المنشآت المخالفة، وستقوم إدارة العلاج الحر بإصدار قرارات غلق لها، وذلك لتنفيذ غلقها في أقرب وقت ممكن.

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