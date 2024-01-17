لحمايتهم من البرد.. تركيب أسقف وأبواب وشبابيك للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أطلقت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في محافظة كفرالشيخ لمجابهة فصل الشتاء، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

التضامن: رفع العبء عن الأسر الأولى للرعاية

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

وأشادت وكيلة وزارة التضامن، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت فى إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة كفرالشيخ، ونجحت حتى الآن فى إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.

ولفت إلى أنه منذ انطلاق مشروعها ساهمت جمعية الأورمان فى إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن (مشروع أكفل قرية فقيرة)، وتعريش أسقف (20،186) منزل بجميع محافظات الجمهورية المختلفة وفى محافظة كفرالشيخ تم إعادة إعمار 320 منزلا في 10 قرى.

وأشار شعبان، إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.

وأوضح شعبان، أنه من خلال "ستر ودفا واطعام" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالمشاركة فى تركيب سقف وأبواب وشابيك بمبلغ 480 جنيها على أقساط ممتدة لمدة 36 شهرا، أو المشاركة بالسهم مرة واحده بمبلغ 350 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.