السبت.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق في "بيلا" بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة بيلا، السبت الموافق 20 يناير الجاري، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذي رقم (1) بمدينة بيلا، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الخميس، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: « بنك الإسكان - هندسة الري - السيد الشيخ »، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لإحتياجات المواطنين.

وأهابت هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.

وفي سياق منفصل، فقد واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، إجراءتها في مواجهة ظاهرة التعدي علي أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف داخل الأراضي الزراعية، وذلك في حملات يومية ليل نهار خلال موجات شاملة من ممثلي الأجهزة المعنية والنزول لأرض الواقع وعلي الطبيعة.

وانتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية. اليوم الثلاثاء، من تنفيذ 4 قرارت إزالة تعدِ علي الأرض الزراعية علي مساحة 9 قراريط بناحية الكراكات، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يوميًا، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيرًا إلي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

وشدد محافظ كفر الشيخ، علي ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدِ جديدة والتعامل معها علي الفور، ومنع أي تعدِ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فورًا ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقًا مع الجهات الأمنية ووفقًا لأحكام القانون.