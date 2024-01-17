"مستشفى كفرالشيخ العام" الأولى فى إنهاء قوائم الانتظار بالجمهورية

أعلنت غرفة قوائم الإنتظار بوزارة الصحة والسكان، أن مستشفي كفر الشيخ العام حصلت على المركز الأول في إنهاء قوائم إنتظار عمليات العظام، حيث تم إجراء 128حالة ما بين متقدمة وذات مهارة، مقدمين الشكر والتقدير لجميع مديري المستشفيات، ومسئولى المشروع بالمديريات، والمستشفيات، وأطقم العمل بالمستشفيات على ما تم تحقيقه عام 2023.

يأتي ذلك إنطلاقًا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم الإنتظار.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، قال اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، إن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرًا كبيرًا بإطلاق حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين، بالإضافة إلي العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الطبية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة كفرالشيخ بشكل كبير.

وأوضح الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن الخدمات التي تقدمها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم الإنتظار مجانًا بالكامل، مؤكدًا أن المريض لا يتحمل أي أعباء مادية.

يذكر أن المبادرة منذ إطلاقها ساهمت في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، للربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/ منوهةً إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.