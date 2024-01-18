محافظ كفرالشيخ: رفع 1100 طن قمامة وتطهير صفايات الأمطار والصرف الصحى

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وكسح تجمعاتها وخطوط الصرف الصحي، لافتًا إلى أنه قد تم رفع 1100 طن قمامة ومخلفات من الشوارع.

حملات نظافة بالمدن والمراكز

وتابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة، حيث تم رفع 190 طن قمامة، من أحياء وشوارع وميادين المدينة.

وتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في حملات النظافة برفع 110 أطنان مخلفات قمامة، بحى شمال وجنوب دسوق وعدد من القرى من بينها "قرى محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب".

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برفع 90 طن قمامة بقرى ومدينة قلين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بقيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كافة المخلفات والقمامة الذى بلغت 87 طنًا.



كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برفع 75 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، فى حملات النظافة بشواطئ وكورنيش المدينة وكذلك تم رفع 59 طنًا من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا إزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، في أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفرالشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع 86 طن قمامة بمدينة وقرى الحامول، وتسوية وتمهيد الشوارع بالمدينة، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، فى أعمال النظافة العامة والإنارة، والاهتمام بكافة شوارع مدينة سيدي غازي، من حيث تجميع القمامة من النقاط الثابتة، وتم رفع 55 طن قمامة، من شوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، ومن الشوارع الرئيسية، ومداخل المدينة، ومتابعة حركة نقل الركاب بموقف سيدى غازي.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة محمد صلاح عبدالجليل، والتي قامت برفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدخل بالمدينة، ومتابعة رفع الإشغالات وحركة نقل الركاب، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مسير، ومتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتم رفع 45 طن قمامة من شوارع المدينة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، في حملات النظافة والإشغالات ورفع 70 طن قمامة بقرى ومدينة مطوبس، فضلًا عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، وما زال العمل مستمرًا على مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة اللواء، علاء محمد يوسف، في أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقرى، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة الذى بلغ 84 طنًا من القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية، الحملات اليومية لضبط الأسواق والمرور على المحال والمنشآت التجارية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة وائل فرج، في حملات لإزالة المخلفات والقمامة ورفع الإشغالات من نهر شوارع المدينة، وتم رفع 77 طن قمامة، فضلًا عن إزالة التعديات فى الشوارع والميادين وإزالة الإعلانات غير المرخصة والعمل على توفير بيئة نظيفة للمواطنين.