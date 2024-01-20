السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 .. والسيناريوهات المحتملة

تدريبات منتخب مصر
تدريبات منتخب مصر

يتسأل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عن ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 عبر لمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ تعادل المنتخب الوطني في مباراة الجولة الثانية التي جمعته مع مباراة منتخب غانا بهدفين لكل منهما يوم الخميس الماضي على ملعب أوفوي بونيي في مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار.

ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية 2024 

جاء ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي تشمل (مصر، غانا، موزمبيق، الرأس الأخضر) في دوري المجموعات في النسخة الـ 34 المقامة حاليا على أرض دولة كوت ديفوار كما يلي:-

  • المركز الأول: حصل منتخب الرأس الأخضر( كاب فيردي) على 6 نقاط.
  • المركز الثاني: حصل منتخب مصرعلى نقطتان.
  • المركز الثالثة: حصل منتخب غانا على نقطة واحدة.
  • المركز الرابع: حصل منتخب موزمبيق على نقطة واحدة.

ويحتاج منتخب الفراعنة إلى حسم اللقاء المرتقب والذي يجمعه بمنتخب الرأس الأخضر(كاب فيردي) في الجولة الأخيرة بدوري المجموعات حتى يصعد وصيفا إلى دور الـ 16 بغض النظر عن نتائج مباراة غانا وموزمبيق.

عاجل| مباراة مصر والرأس الأخضر.. سيناريوهات الأمل والترقب والخروج المبكر

تردد قناة النبأ الليبية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

سيناريوهات مباراة مصر والرأس الأخضر في الأمم الإفريقية 

سيناريوهات مباراة مصر والرأس الأخضر محور اهتمام الجميع حاليا حيث تضم الاحتمالات التالية:-

الاحتمال الأول: فوز منتخب مصر مع منتخب الرأس الأخضر وبذلك يتأهل في المركز الثاني للمجموعة كوصيف.

الاحتمال الثاني: تعادل منتخب مصر مع منتخب الرأس الأخضر وبذلك ننتظر نتيجة مباراة غانا ومومبيق حيث يتأهل الفائز إلى الدور الـ 16 برصيد 4 نقاط كوصيف للمجموعة وفي حالة التعادل يتأهل الفراعنة بثلاث نقاط يتأهل في المركز الثاني للمجموعة كوصيف.

الاحتمال الثالث: خسارة منتخب مصر أمام منتخب الرأس الأخضر وبذلك إما أن تفوز غانا أو موزمبيق في اللقاء الذي يجمع بينهما حيث يتأهل الفائز في المركز الثاني كوصيف ويلعب المنتخب الوطني مع الخاسر كأفضل ثوالث وإما أن يتعادل غانا وموزمبيق وفارق الأهداف يحدد صاحب المركز الثاني.

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