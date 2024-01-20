رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024.. وخطوات الاستعلام

زاد البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الخيرة وذلك قبل انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والمعتمد رسميا من قبل مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

يمكن معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة وأرقام جلوس الطلاب في الامتحانات وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد الفصل الدراسي (الأول، الثاني).

اختيار الصف الدراسي المقيد به الطالب (أولى ثانوي).

إدخال رقم جلوس الطالب في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلم أو عرض النتيجة.

ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد امتحان أخر مادة لطلاب 1 ثانوي عام 2024

تواصل كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة محافظات الجمهورية حاليا امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 حيث يعقد امتحان أخر مادة لطلاب 1 ثانوي عام 2024 وفقا للجدول المتبقي وهو كما يلي:-

يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادتي الكيمياء ومادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

وأكدت كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة محافظات الجمهورية أن أسئلة امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية متدرجة من حيث الصعوبة وأن كافة الأسئلة واضحة والاجابات لا تتجمل الغموض.

موعد اجازة نصف العام 2024

تبدأ اجازة نصف العام 2024 يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة 15 يوم فقط حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدرساي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي المعتمد بشكل رسمي.

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