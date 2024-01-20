السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024.. وخطوات الاستعلام

نتيجة الصف الأول
نتيجة الصف الأول الثانوي

زاد البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الخيرة وذلك قبل انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والمعتمد رسميا من قبل مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

يمكن معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة وأرقام جلوس الطلاب في الامتحانات وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • تحديد الفصل الدراسي (الأول، الثاني).
  • اختيار الصف الدراسي المقيد به الطالب (أولى ثانوي).
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلم أو عرض النتيجة.
  • ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

رابط استمارة الثانوية العامة 2024.. وأخر موعد للتسجيل

موعد امتحان أخر مادة لطلاب 1 ثانوي عام 2024

تواصل كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة محافظات الجمهورية حاليا امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 حيث يعقد امتحان أخر مادة لطلاب 1 ثانوي عام 2024 وفقا للجدول المتبقي وهو كما يلي:-

  • يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادتي الكيمياء ومادة الجغرافيا.
  • يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

وأكدت كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة محافظات الجمهورية أن أسئلة امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية متدرجة من حيث الصعوبة وأن كافة الأسئلة واضحة والاجابات لا تتجمل الغموض.

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. ويطمئن على تهيئة الأجواء للطلاب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

موعد اجازة نصف العام 2024

 تبدأ اجازة نصف العام 2024 يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة 15 يوم فقط حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدرساي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي المعتمد بشكل رسمي.

اقرأ أيضا 

موعد مباريات اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الافريقية 2024

كيفية الحصول على نتائج طلاب 3 ثانوي 

في عيد الغطاس.. ما هي البلابيصا؟

ماذا يحدث في سوق الذهب عالميا ومحليا ؟

نتيجة الصف الأول الثانوي الصف الأول الثانوي الاول الثانوى الترم الاول 2024 امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر dmc.. وقصته

موعد إجازة 25 يناير 2024.. الأجندة الكاملة بإجازات العام الرسمية

رابط استمارة الثانوية العامة 2024.. وأخر موعد للتسجيل

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في الأمم الأفريقية 2024.. والقنوات الناقلة

أذكار الصباح اليوم السبت 20-1-2024

حالة الطقس اليوم السبت 20-1-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم السبت 20-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

تفاصيل مكالمة حسين لبيب مع "باكيتا" لتولى تدريب الزمالك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافي وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب