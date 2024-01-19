الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

الصف الثاني الإعدادي
الصف الثاني الإعدادي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الاول 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

نتيجة الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية عن انتهاء كافة أعمال الامتحانات لطلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي في جميع المدارس الحكومية والخاصة واللغات.

وكانت عملية التصحيح  قد بدأت بعد انتهاء الامتحانات مباشرة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 

للحصول على نتيجة الصف الثانى الإعدادي   2024 يرجى اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول  الي الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم التابع لها التلميذ.

2- النقر علي مربع الخدمات الإلكترونية

3- النقر علي نتائج الامتحانات

4- الضغط على الصف  الثاني الإعدادي

5- اختيار نتائج الفصل الدراسي الأول

6- كتابة رقم جلوس الطالب و الاسم.

7- النقر علي على كلمة " البحث".

8- تظهر الدرجات في جميع المواد الدراسية بالتفصيل.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي "ترم أول " 2024

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 برقم الجلوس

يمكن لجميع الطلاب الحصول علي نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 برقم الجلوس، وذلك فور انتهاء الكنترولات من عمليات تصحيح الاجابات ورصد الدرجات تمهيدا للاعلان عنها عبر موقع الوزارة  من خلال الضغط على هذا الرابط

https://moe.gov.eg//

بداية إجازة نصف العام الدراسي لجميع طلاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024:

أعلنت وزارة التربية والتعليم فى شهر اكتوبر الماضى 2024 عن ما يسمى بـ"الخطة الزمنية  للوزارة" والتي أكدت من خلالها أن إجازة منتصف العام الدراسى 2024 لجميع التلاميذ  التابعين للوزارة  تبدأ من يوم السبت 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024 وبذلك تكون مدتها خمسة عشرة يوما.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول.. رابط الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي

موعد بداية الترم الثانى 2024 

يبدأ الترم الدراسي يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وذلك حسب ما نشرته الوزارة ضمن ماجاء داخل خطتها الزمنية للعام الدراسى 2024 والتي نشرت في أكتوبر الماضي 2023 على الموقع الرسمي للوزارة.

وعلى صعيد متصل، يستمر الترم الثاني حتى 6 يونيو 2024 وذلك لمدة 17 أسبوعاً وذلك وفقاً للمخطط الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم، كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني والشهادة الإعدادية 25 مايو 2024.

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