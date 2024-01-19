رابط نتيجة الصف الاول الثانوي "ترم أول" 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها في الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي "ترم أول" 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال منشور لها على الموقع الإلكتروني الخاص بها على نشر نتيجة الصف الأول الثانوي "ترم أول" 2024 فور الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال رقم الجلوس فور الإعلان عنها من قبل الوزارة يرجى اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

https://tech.moe.gov.eg/tech

اختيار نتيجة الطلاب.

تحديد الفصل الدراسي الأول.

تحديد الفصل الدراسي الأول للصف الثانوي.

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على استعلام.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2024

الدخول على رابط بوابة الأزهر الشريف، بالضغط على هذا الرابط

https://www.azhar.eg/splash.html

اختيار نتائج طلاب المعاهد الأزهرية.

تحديد المرحلة التعليمية الثانوية.

اختيار نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2024.

اختيار الشعبة الدراسية الأدبية أو العلمية.

تسجيل بيانات الطالب.

ادخال رقم الجلوس للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2024.

الضغط ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2024.

بداية إجازة منتصف العام لجميع التلاميذ بمدارس مصر 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى 2023/2024 من خلال ما نشرته على موقعها الإلكتروني من منشور يسمى بـ"الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني" عن ان بداية إجازة منتصف العام تبدأ مع انتهاء الامتحانات في جميع المدارس ولجميع طلاب فيما يخص الترم الأول 2024 حيث تبدأ يوم 26 يناير وتستمر لمدة خمسة عشرة يوما.