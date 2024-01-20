السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اعرف حالا| تردد قناة الجزائرية على النايل سات الناقلة كأس الأمم الإفريقية

ضبط تردد القنوات
ضبط تردد القنوات

تردد قناة الجزائرية على النايل سات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية من أكثر الكلمات الدلالية التي تحظى على منسب مشاهدة عالية حاليا، وذلك منذ انطلاق النسخة الـ 34 في دولة كوت ديفوار بمشاركة نحو 24 منتخب إفريقي على رأسهم المنتخب المصري.

تردد قناة الجزائرية على النايل سات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

يمكن معرفة تردد قناة الجزائرية على النايل سات الناقلة لبطولة كأس الأمم الافريقية من خلال السطور التالية، وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباراة المنتخب المصري ضد منتخب لرأس الأخضر حيث تعد من القنوات المفتوحة التي يمكن متابة كافة مباريات البطولة من خلالها ويمكن ضبط إحداثياتها كما يلي:-

تردد قناة الجزائرية 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11680.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • كود الشفرة: 11000011000000.
  • الجودة: HD.

يذكر أن ترتيب المجموعة الثانية والتي تضم (مصر، الرأس الأخضر، غانا، موزمبيق) في بطولة كأس الأمم الافريقية جاء كما يلي:-

  • المركز الأول: الرأس الأخضر.
  • المركز الثاني: مصر.
  • المركز الثالث: غانا.
  • المركز الرابع: موزمبيق.

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موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر

تقام المباراة التي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين الموافق 18 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءا والتي تجرى على ملعب فليكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت يفوار في الجولة الثالثة بدوري المجموعات في كأس الأمم الافريقية 2024.

ومن المقرر وفقا لبيان اتحاد الكرة المصري لكرة القدم أن يغيب محمد صلاح عن تشكيل المنتخب حيث يعاني من غصابة عضلية في الغضلة الخلفية غادر على إثرها الملعب في الدقائق الأولى من مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا في الجولة الثانية.

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القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 مجانًا

موعد انتهاء بطولة كأس الأمم الافريقية 2024

تنتهي بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 يوم 11 فبراير 2024 والتي بدأت يوم 13 يناير الجاري وفقا لقواعد اتحاد الكرة الافريقي والذي وضع جدول زمني للمباريات منذ انطلاق البطولة وحتى أخر يوم وفقا لقرعة المجموعات التي تم إجرؤها قبل انطلاق البطولة.

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