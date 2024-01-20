أخبار فاتتك| موعد نهائى كأس الأمم الإفريقية 2024.. وعودة الاتصالات فى غزة بعد انقطاع 8 أيام

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

موعد نهائى كأس الأمم الإفريقية 2024 بتوقيت القاهرة

يثير موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 فضول العديد من عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء، حيث يسعى المشجعون إلى التعرف على تفاصيل حول مباريات البطولة، وبشكل خاص، تحديد موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 والمقامة في دولة كوت ديفوار.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

عودة الاتصالات السلكية واللاسلكية فى غزة بعد انقطاع دام 8 أيام

بعد ثمانية أيام من انقطاع الهاتف والإنترنت إلى حد كبير، من المتوقع أن يتمكن قريبا سكان قطاع غزة المحاصر من استخدام خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية مرة أخرى.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

تشييع جنازة شقيقة الكينج محمد منير بعد صلاة الظهر من مسجد الحصرى

تشيع جنازة شقيقة الكينج محمد منير الحاجة سميحة أبا يزيد من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر بعد صلاة الظهر.

ويتقدم الكينج محمد منير صلاة الجنازة على شقيقته الراحلة على ان تدفن بمقابر العائلة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

"يغيب عن الربع النهائى".. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف عن كواليس صادمة لإصابة صلاح

كشف أحمد فاروق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن حجم إصابة نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الذى تعرض لها في مباراة غانا بكأس الأمم الإفريقية 2023.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

سعر الذهب اليوم السبت 20-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

يتابع الملايين من المواطنين سعر الذهب اليوم السبت 20-1-2024 في مصر للبيع والشراء، من خلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع الارتفاعات الجنونية في الأسواق المحلية والبورصة العالمية بفعل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقع انخفاض التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي سياسة التشدد النقدي وخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا