كرم جبر يدافع عن صلاح وينتقد النني وفيتوريا بعد التعادل مع غانا

أبدى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رأيه في أداء المنتخب الوطني ونجمه محمد صلاح في مباراته الثانية في كأس أمم إفريقيا أمام غانا، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأكد "جبر"، في حوار تلفزيوني مع برنامج "مانشيت" على قناة "سي بي سي"، أنه لا يجب الاستهانة بصلاح أو الهجوم عليه بسبب خروجه من المباراة في الشوط الأول، موضحا أن اللاعب كان يعاني من الإحباط والعصبية بسبب الضغط الذي يواجهه من الجماهير والفرق المنافسة، وأن خسارة الفرق الكبيرة في الجولة الأولى أثرت على معنويات اللاعبين.

وانتقد "جبر" أخطاء المدير الفني للمنتخب، قائلا إنه كان مسؤولا عن تدهور أداء الفريق بعد خروج صلاح، وأنه لم يستغل اللاعبين الموجودين على دكة البدلاء، مثل كهربا وزيزو وأحمد فتوح، الذين كانوا قادرين على تغيير مجرى المباراة، وأشار إلى أن النني كان يجب أن يستبدل بلاعب آخر بسبب تراجع مستواه.