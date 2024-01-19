الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مؤسسات الدولة خط أحمر".. كرم جبر ينتقد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام نقابة الصحفيين

كرم جبر
كرم جبر

انتقد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوقفة الاحتجاجية الأخيرة على سلالم نقابة الصحفيين.

وقال جبر، خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "استأت بشدة من الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن هيبة الدولة ومؤسساتها خط أحمر لا يمكن المساس به".

وتابع: "مصر تتعرض لمؤامرة خفية تحركها أصابع ظاهرة وغير ظاهرة، والحوار الوطني فتح آفاقًا لتجربة جديدة تمنع الفوضى، بعد أن تسببت 25 يناير في ضربات متلاحقة أثرت بالسلب على الدولة المصرية".

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الوقفة الاحتجاجية نقابة الصحفيين سلالم نقابة الصحفيين مانشيت جابر القرموطي الهتافات المسيئة 25 يناير الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

هنا أبومروات.. «الدستور» تنفرد بزيارة منجم الذهب المُكتشف حديثًا فى الصحراء الشرقية

عاجل| لسه الأمانى ممكنة.. فيتوريا يعالج الأخطاء قبل موقعة كاب فيردى الحاسمة لتخطى دور المجموعات

بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

خطة طوارئ.. «الدستور» تنشر أبرز بنود مشروع الموازنة الجديدة: ترشيد صارم للنفقات.. واستمرار الحماية الاجتماعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية