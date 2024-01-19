"مؤسسات الدولة خط أحمر".. كرم جبر ينتقد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام نقابة الصحفيين

انتقد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوقفة الاحتجاجية الأخيرة على سلالم نقابة الصحفيين.

وقال جبر، خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "استأت بشدة من الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن هيبة الدولة ومؤسساتها خط أحمر لا يمكن المساس به".

وتابع: "مصر تتعرض لمؤامرة خفية تحركها أصابع ظاهرة وغير ظاهرة، والحوار الوطني فتح آفاقًا لتجربة جديدة تمنع الفوضى، بعد أن تسببت 25 يناير في ضربات متلاحقة أثرت بالسلب على الدولة المصرية".