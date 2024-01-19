الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«صحافة زمان».. «مانشيت» يشيد بالعدد الثانى من جريدة «حرف» التابعة لـ«الدستور»

مانشيت
مانشيت

أعرب الإعلامي جابر القرموطي، عن شكره للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على إصداره العدد الثاني من جريدة "حرف"، موضحًا أنها أول جريدة ثقافية "ديجيتال" في مصر.

وقال القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن هذا النوع من الصحافة لم نره منذ زمن بعيد، مشيدًا بفتح جريدة "حرف" باب النقاش للكتاب والنقاد حتى يشاركوا في الأعداد المقبلة.

وتضمن الإصدار الثاني من عدد "حرف" بعض الموضوعات المهمة، مثل انفراد عن الكاتب الكبير وحيد حامد، من خلال نشر نص حلقتين من مسلسل الجماعة 3 لأول مرة.

مانشيت جابر القرموطي محمد الباز الدستور حرف جريدة ثقافية الصحافة وحيد حامد مسلسل الجماعة 3

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