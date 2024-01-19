«صحافة زمان».. «مانشيت» يشيد بالعدد الثانى من جريدة «حرف» التابعة لـ«الدستور»

أعرب الإعلامي جابر القرموطي، عن شكره للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على إصداره العدد الثاني من جريدة "حرف"، موضحًا أنها أول جريدة ثقافية "ديجيتال" في مصر.

وقال القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن هذا النوع من الصحافة لم نره منذ زمن بعيد، مشيدًا بفتح جريدة "حرف" باب النقاش للكتاب والنقاد حتى يشاركوا في الأعداد المقبلة.

وتضمن الإصدار الثاني من عدد "حرف" بعض الموضوعات المهمة، مثل انفراد عن الكاتب الكبير وحيد حامد، من خلال نشر نص حلقتين من مسلسل الجماعة 3 لأول مرة.