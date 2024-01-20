"يغيب عن الربع النهائى".. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف عن كواليس صادمة لإصابة صلاح

كشف أحمد فاروق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن حجم إصابة نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الذى تعرض لها في مباراة غانا بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وأكد فاروق، في تصريحات له على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأشعة التي أجريت لصلاح أظهرت أنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة الرأس الأخضر، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وهو ما يعد صدمة للجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف فاروق أن صلاح سيحتاج إلى فترة راحة تتجاوز الأسبوعين، مما يعني غيابه عن مباراتي دور الـ16 والربع النهائي، في حال تأهل الفراعنة إلى هذه المراحل، وهو ما يشكل ضربة موجعة لطموحات المنتخب في الحفاظ على اللقب القاري.

وقال فاروق إن روح اللاعبين في معسكر المنتخب لم تتأثر بالإصابة، وأنهم يستعدون بجدية لمواجهة كاب فيردي، التي تحتاجها مصر لضمان التأهل كوصيفة للمجموعة، بعد أن ضمنت الجزيرة الإفريقية الصدارة بفوزها على غانا والكاميرون.

وأشار فاروق إلى أن لاعبي كاب فيردي أبدوا حزنهم لعدم مواجهة صلاح، الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد، وأنهم كانوا يتطلعون للعب معه والتقاط الصور معه، وأنهم يتمنون له الشفاء العاجل.