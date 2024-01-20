عاجل.. عودة الاتصالات السلكية واللاسلكية فى غزة بعد انقطاع دام 8 أيام

بعد ثمانية أيام من انقطاع الهاتف والإنترنت إلى حد كبير، من المتوقع أن يتمكن قريبا سكان قطاع غزة المحاصر من استخدام خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية مرة أخرى.

جاء ذلك حسبما ذكرت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل» مساء الجمعة.

وقالت الشركة إنها ستعيد الاتصالات تدريجيا. وعملت الطواقم الفنية التابعة للشركة التي يقع مقرها في الضفة الغربية، جاهدة لإصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي.

وتم وقف الخدمات إلى حد كبير لليوم الثامن على التوالي، الجمعة.