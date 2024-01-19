الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في عيد ميلاد أنغام.. هذا ما يميز أنثى برج الجدي

أنغام
أنغام

تحتفل المطربة أنغام اليوم، بعيد ميلادها الـ 52 عامًا، فهي من مواليد برج الجدي، الذي يحمل الكثير من الصفات المميزة والمختلفة عن باقي الأبراج.

تعد المطربة أنغام من ضمن المطربين الذين استطاعوا خطف قلوب الجماهير بصوتها الجميل والمميز عن باقي الأصوات، لتحقق نجاحًا كبيرًا خلال مشوارها الغنائي.

في عيد ميلاد المطربة أنغام.. هذا ما يميز أنثى برج الجدي

ولعشاق الأبراج والفلك، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير كل التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن أصحاب برج الجدي خاصة في النساء تزامنًا مع احتفال أنغام بعيد ميلادها.

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 أنثى برج الجدي

تحب أنثى الجدي إعطاء كل ما لديها من طاقة حب كبيرة لمن تحبه، لذلك احرص دائمًا على التعامل مع أنثى الجدي لأنها تعطي بصدق، فيجب أن تحافظ عليها لأن سرها في قلبها الذي يتحكم بها بشكل كبير.

في عيد ميلاد المطربة أنغام.. هذا ما يميز أنثى برج الجدي

ويعرف عن شخصية أنثى الجدي أنها من أكثر الأبراج خفيفة الظل فهي عاشقة للضحك والتجمعات الأسرية للفت الانتباه ولتنال اهتمام الأخرين، وتبحث دائمًا أنثى الجدي عن تكوين علاقة أسرية حقيقة مع شريك حياتها، لذلك هذا البرج من أكثر الأبراج حظًا في الزواج.

في عيد ميلاد المطربة أنغام.. هذا ما يميز أنثى برج الجدي

وتحرص أنثى الجدي على الاستمتاع بحياتها على طريقتها الخاصة والمختلفة، من خلال السفر وشراء الملابس الجديدة والعطور المختلفة، فالتسوق من أكثر الأشياء الممتعة التي تقدمها لنفسها، وتعمل جاهدة على تحقيق السعادة لنفسها بنفسها.

في عيد ميلاد المطربة أنغام.. هذا ما يميز أنثى برج الجدي
أنغام الجدى برج الجدى مواليد برج الجدي المطربة أنغام

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