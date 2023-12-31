الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أنغام تهنئ جمهورها بالعام الجديد: أتمنى لنا جميعا سنة جديدة سعيدة وهادئة

أنغام
أنغام

حرصت النجمة أنغام على تهنئة الجمهور بليلة رأس السنة والعام الميلادي الجديد 2024، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشرت أنغام عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” عدد من الصور الجديدة لها ظهرت فيها بإطلالة متميزة وهي على خشبة مسرح وعلقت قائلة: “أتمنى لنا جميعا سنة جديدة سعيدة وهادئة”.

أنغام تطلق أغنية "حلفونا" دعمًا للدولة المصرية (فيديو)

وأطلقت أنغام الفترة الماضية أغنية وطنية بعنوان “حلفونا” دعمًا للدولة المصرية وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتضمنت الأغنية عددًا من المشاهد التي تبرز قوة الجيش المصري والدولة المصرية، وتقول كلمات الأغنية: “حلفونا حلفونا .. على الأمانة اللي في إيدينا حلفونا حلفونا .. إن إحنا نشيلها في عينينا”.

أنغام العام الميلادي الجديد 2024 مغربية انستجرام ليلة رأس السنة رأس السنة

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