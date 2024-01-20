موعد نهائى كأس الأمم الإفريقية 2024 بتوقيت القاهرة

يثير موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 فضول العديد من عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء، حيث يسعى المشجعون إلى التعرف على تفاصيل حول مباريات البطولة، وبشكل خاص، تحديد موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 والمقامة في دولة كوت ديفوار.

موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024

يترقب عشاق كرة القدم بشغف لحظة موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024، حيث سيشهد هذا الحدث تنافسًا شرسًا بين أبرز المنتخبات الإفريقية والتي يشارك فيها نحو 24 منتخبًا، مع استمرار التشويق والإثارة والمنافسة على مدار الشهر الجاري ومنتصف شهر فبراير المقبل، حيث يكون الجمهور على أتم الاستعداد لمتابعة الأحداث الكرويى المثيرة التي تمتد على مدار هذه الفترة.

موعد مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024

تقام مرحلة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 في السابع من فبراير الجاري، حيث يُجرى اللقاء الأول في تمام الساعة 9 مساءً، فيما يُقام اللقاء الثاني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، يتنافس الفرق خلال جولات دور المجموعات هذا الأسبوع، حيث تسعى كل منها بكل إصرار للوصول إلى المرحلة النهائية من البطولة.

جوائز بطولة كأس الأمم الإفريقية

تشهد النسخة الحالية من بطولة الأمم الإفريقية تطوّرًا هامًا في قيمة الجوائز المالية المُخصصة للفرق الرابحة في المراكز الأربعة الأولى، إذ تم رفع هذه الجوائز بنسبة تصل إلى 40% مقارنةً بالنسخة السابقة.

ويحصل الفريق الذي يتوج بلقب البطولة على جائزة مالية تبلغ 7 ملايين دولار، فيما يحصل وصيف البطولة صاحب المركز الثاني، على جائزة مالية تصل إلى 4 ملايين دولار.

وفيما يتعلق بالفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، ستحصل كل منها على مبلغ قدره 2.5 مليون دولار، أما بالنسبة للفرق التي تودع المنافسة في ربع النهائي، ف ستتلقى جائزة مالية تقدر بحوالي 1.3 مليون دولار لكل فريق.

ويشارك منتخب مصر في هذه البطولة ويتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، يطمح منتخب الفراعنة بقوة لتحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد غياب لسنوات وتشهد البطولة زخم كبير بالمنتخبات القوية المشاركة ويسعون جميعا للحصول على اللقب في نسخته الحالية.