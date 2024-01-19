الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بعد تعادل منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

يبحث الكثيرون عن ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بعد تعادل منتخب مصر في مباراته الثانية أمام منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها دولة كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أُقيمت في الكاميرون عام 2023.

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 

ويتوزع المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات رباعية، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث المراحل التالية تتبع نظام خروج المغلوب، ابتداءً من دور الـ16 حتى النهائي.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية  

المجموعة 1الفرقالمبارياتالانتصاراتالتعادلالهزائمالفارقالنقاط
1غينيا الاستوائية 2110+24
2نيجيريا 2110+14
3ساحل العاج 2101+13
4غينيا - بيساو 2002-40

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية  

المجموعة 2الفرقالمبارياتالانتصاراتالتعادلالهزائمالفارقالنقاط
1الرأس الأخضر 1100+13
2مصر 202002
3موزمبيق 101001
4غانا 2011-11

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 

المجموعة 3 الفرقالمبارياتالانتصاراتالتعادلالهزائمالفارقالنقاط
1السنغال 1100+33
2الكاميرون 101001
3غينيا 101001
4غامبيا 1001-30

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 

المجموعة 4الفرقالمبارياتالانتصاراتالتعادلالهزائمالفارقالنقاط
1بوركينا فاسو 1100+13
2الجزائر 101001
3أنجولا 101001
4موريتانيا 1001-10

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية 

المجموعة 5الفرقالمبارياتالانتصاراتالتعادلالهزائمالفارقالنقاط
1مالي 1100+23
2ناميبيا 1100+13
3تونس 1001-10
4جنوب أفريقيا رية1001-20

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية 

المجموعة 6الفرقالمبارياتالانتصاراتالتعادلالهزائمالفارقالنقاط
1المغرب 1100+33
2الكونجو الديمقراطية 101001
3زامبيا 101001
4تنزانيا 1001-30
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