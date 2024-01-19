يبحث الكثيرون عن ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بعد تعادل منتخب مصر في مباراته الثانية أمام منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها دولة كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أُقيمت في الكاميرون عام 2023.

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

ويتوزع المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات رباعية، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث المراحل التالية تتبع نظام خروج المغلوب، ابتداءً من دور الـ16 حتى النهائي.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية

المجموعة 1 الفرق المباريات الانتصارات التعادل الهزائم الفارق النقاط 1 غينيا الاستوائية 2 1 1 0 +2 4 2 نيجيريا 2 1 1 0 +1 4 3 ساحل العاج 2 1 0 1 +1 3 4 غينيا - بيساو 2 0 0 2 -4 0

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية

المجموعة 2 الفرق المباريات الانتصارات التعادل الهزائم الفارق النقاط 1 الرأس الأخضر 1 1 0 0 +1 3 2 مصر 2 0 2 0 0 2 3 موزمبيق 1 0 1 0 0 1 4 غانا 2 0 1 1 -1 1

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية

المجموعة 3 الفرق المباريات الانتصارات التعادل الهزائم الفارق النقاط 1 السنغال 1 1 0 0 +3 3 2 الكاميرون 1 0 1 0 0 1 3 غينيا 1 0 1 0 0 1 4 غامبيا 1 0 0 1 -3 0

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية

المجموعة 4 الفرق المباريات الانتصارات التعادل الهزائم الفارق النقاط 1 بوركينا فاسو 1 1 0 0 +1 3 2 الجزائر 1 0 1 0 0 1 3 أنجولا 1 0 1 0 0 1 4 موريتانيا 1 0 0 1 -1 0

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية

المجموعة 5 الفرق المباريات الانتصارات التعادل الهزائم الفارق النقاط 1 مالي 1 1 0 0 +2 3 2 ناميبيا 1 1 0 0 +1 3 3 تونس 1 0 0 1 -1 0 4 جنوب أفريقيا رية 1 0 0 1 -2 0

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية