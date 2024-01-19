يبحث الكثيرون عن ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بعد تعادل منتخب مصر في مباراته الثانية أمام منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها دولة كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أُقيمت في الكاميرون عام 2023.
ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024
ويتوزع المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات رباعية، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث المراحل التالية تتبع نظام خروج المغلوب، ابتداءً من دور الـ16 حتى النهائي.