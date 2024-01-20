السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات جولة الحسم في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية

فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري

تقام يوم الأربعاء والجمعة المقبلين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة  في الدور الأول لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية والتي يتحدد على ضوء نتائجها الفرق السبع التي ستتأهل للدور ربع النهائي مع الاتحاد السكندري الذي حسم تأهله بعد انتهاء الجولة الثانية.

ويتصدر الاتحاد السكندري المجموعة الأولى برصيد ست نقاط يليه بلدية المحلة ثلاث نقاط وسموحة مودرن فيوتشر ولكل منهما نقطة واحدة وسيلتقي في الجولة الثالثة الاتحاد السكندري مع سموحة ومودرن فيوتشر مع بلدية المحلة.

ويتواجد طلائع الجيش على قمة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط يليه زد إف سي ثلاث نقاط وبيراميدز نقطتين وفاركو نقطة واحدة وسيلتقي في الجولة الثالثة طلائع الجيش مع فاركو وبيراميدز مع زد إف سي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 فى كأس الأمم الأفريقية

ويتصدر سيراميكا كليوباترا المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط يليه انبي والداخلية ولكل منهما ثلاث نقاط والإسماعيلي بدون نقاط وسيلتقي في الجولة الثالثة سيراميكا كليوباترا مع الداخلية وانبي مع الإسماعيلي.

ويتصدر الجونة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي يليهما المقاولون والبنك الأهلي ولكل منهما نقطة واحدة وسيلتقي في الجولة الثالثة المصري مع الجونة والمقاولون مع البنك الأهلي وفي حالة تعادل المصري مع الجونة يتأهلان للدور ربع النهائي دون انتظار نتيجة مباراة المقاولون والبنك الأهلي.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة في كأس الرابطة 

الأربعاء 24 يناير

انبي × الإسماعيلي     الثالثة عصرا 

سيراميكا كليوباترا × الداخلية   الثالثة عصرا

الاتحاد السكندري × سموحة    الخامسة مساء 

مودرن فيوتشر × بلدية المحلة     الخامسة مساء  

الجمعة 26 يناير

المقاولون × البنك الأهلي    الرابعة مساء

المصري × الجونة    الرابعة مساء

بيراميدز × زد إف سي    السابعة مساء

فاركو × طلائع الجيش      السابعة مساء.

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كأس رابطة الأندية المصرية الاتحاد السكندرى المصرى بيراميدز بلدية المحلة

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