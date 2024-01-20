مواعيد مباريات جولة الحسم في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية

تقام يوم الأربعاء والجمعة المقبلين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية والتي يتحدد على ضوء نتائجها الفرق السبع التي ستتأهل للدور ربع النهائي مع الاتحاد السكندري الذي حسم تأهله بعد انتهاء الجولة الثانية.

ويتصدر الاتحاد السكندري المجموعة الأولى برصيد ست نقاط يليه بلدية المحلة ثلاث نقاط وسموحة مودرن فيوتشر ولكل منهما نقطة واحدة وسيلتقي في الجولة الثالثة الاتحاد السكندري مع سموحة ومودرن فيوتشر مع بلدية المحلة.

ويتواجد طلائع الجيش على قمة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط يليه زد إف سي ثلاث نقاط وبيراميدز نقطتين وفاركو نقطة واحدة وسيلتقي في الجولة الثالثة طلائع الجيش مع فاركو وبيراميدز مع زد إف سي.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط يليه انبي والداخلية ولكل منهما ثلاث نقاط والإسماعيلي بدون نقاط وسيلتقي في الجولة الثالثة سيراميكا كليوباترا مع الداخلية وانبي مع الإسماعيلي.

ويتصدر الجونة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي يليهما المقاولون والبنك الأهلي ولكل منهما نقطة واحدة وسيلتقي في الجولة الثالثة المصري مع الجونة والمقاولون مع البنك الأهلي وفي حالة تعادل المصري مع الجونة يتأهلان للدور ربع النهائي دون انتظار نتيجة مباراة المقاولون والبنك الأهلي.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة في كأس الرابطة

الأربعاء 24 يناير

انبي × الإسماعيلي الثالثة عصرا

سيراميكا كليوباترا × الداخلية الثالثة عصرا

الاتحاد السكندري × سموحة الخامسة مساء

مودرن فيوتشر × بلدية المحلة الخامسة مساء

الجمعة 26 يناير

المقاولون × البنك الأهلي الرابعة مساء

المصري × الجونة الرابعة مساء

بيراميدز × زد إف سي السابعة مساء

فاركو × طلائع الجيش السابعة مساء.