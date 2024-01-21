الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

في الوقت الحالي، يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة  2024 وكذلك آخر موعد لملء استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 لرفع المستندات المطلوبة وملء البيانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انتهاء الموعد المحدد.

آخر موعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024  

من المفترض أن يكون موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة يوم 22 فبراير 2024، وفقًا للإعلان السابق من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024  

للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي: (رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024) وتأكد من ملء البيانات المطلوبة بدقة وبدون أخطاء إملائية.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة  2024  

يمكنك الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم حيث ستجد قائمة تحتوي على الخدمات الإلكترونية، بعد ذلك يجب النقر على كلمة "تسجيل الدخول" وإدخال البريد الموحد والرقم السري المرتبط به، ستظهر بعدها استمارة الطالب التي يجب ملؤها بالبيانات الأساسية ورفع جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط استمارة الثانوية العامة 2024.. والأوراق المطلوبة للتسجيل

الأوراق اللازمة لملء استمارة امتحانات الثانوية العامة  2024  

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وهي كالتالي:

- أربع صور شخصية خلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب ومختومة من المدرسة.

- أصل إيصال سداد رسوم الامتحانات وصورة منه.

- صورة بطاقة الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- استمارة التقدم ملونة ومستوفاة بأختام المدرسة والإدارة التعليمية بعد طباعتها.

- بيانات نجاح الصف الثالث الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي.

- بيان رسوب إن كان الطالب راسبًا قبل نجاحه بالصفين الأول والثاني الثانوي ورسوب الصف الثالث الثانوي من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- اثنان طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيه.

- إقرار إطلاع الطالب على قرار منع اصطحاب المحمول.

- تنظيم أحوال إلغاء الامتحان رقم 205 لسنة 2020 المعدل للقرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015.

- تسجيل رقم هاتف مفتوح للتواصل مع الطالب.

- التأكد من استيفاء الاستمارة وجميع أوراق التقديم بالإمضاءات والأختام.

رسوم تسجيل امتحانات الثانوية العامة  2024  

- حوالة بريدية 10 ج باسم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من أعوام الصف الثالث.

- كشف 150 د امتحانات ثانوية عامة.
إقرأ أيضًا: تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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