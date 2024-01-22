وزير التعليم يصل محافظة الفيوم لمتابعة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الاثنين، فى مقر ديوان عام محافظة الفيوم، خلال زيارته للمحافظة فى إطار متابعته لانضباط سير امتحانات الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ومن جهته، رحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بتفقد عدد من المدارس، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وكان قد تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أمس، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، يرافقه الدكتورة إيمان عبدالله، مدير عام الإدارة، وأحمد عبدالخالق، رئيس اللجنة.

وبدأ وكيل أول الوزارة جولته بتفقد عدد من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمدرسة، حيث يؤدي طلابها، وعددهم 246 في 12 لجنة، امتحان مادة الجبر والإحصاء "فترة أولى"، وامتحان مادة التربية الفنية "فترة ثانية".

التأكد من وضوح الورقة الامتحانية وعدم وجود أي شكاوى

وحرص "موسى" على مناقشة عدد من الطلاب والطالبات حول مستوى الامتحان، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة، فضلًا عن تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

واطمأن على تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية والمتابعة الجادة من القائمين عليها، كما حرص خلال الجولة على طمأنة الطلاب على الشفافية في التصحيح، مؤكدًا أن تحقيق مصلحتهم تأتي في المقام الأول، مشددًا على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان.

تحذير من حيازة المحمول والأجهزة الإلكترونية

وحذر مدير المديرية من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية، التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، التي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.