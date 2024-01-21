الأحد 21 يناير 2024
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مصر

امتحان "الجبر" يسعد طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. و"الهندسة" تبكي طلاب الجيزة

جريدة الدستور

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، عن سهولة امتحان مادة الجبر والإحصاء، أحد فروع مادة الرياضيات، التي أدي فيها الطلاب الامتحان صباح اليوم الأحد، في ثالث أيام الاختبارات، بالفصل الدارسي الأول للعام الدراسي الحالي  2023/2024. 

وأكدت الطالبة مريم إبراهيم بمدرسة البساتين الإعدادية بنات، أن اختبار الجبر جاء سهلًا ومباشرًا، مضيفة أن سؤال الاختيارات كان سهل جدًا. 

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وقالت الطالبة ريتاج عبدالرحمن، بمدرسة سعد مهران الإعدادية بالبساتين، إن الامتحان جاء على غير المتوقع، فكان سهلًا وتم حله بسهولة ويسر، مؤكدة أنه كان يوجد وقت للمراجعة.

ومن ناحية أخرى، اشتكى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، من امتحان الهندسة، الذي أدى الطلاب فيه الامتحان صباح اليوم.

وأكد الطلاب أن الامتحان جاء طويل جدًا وصعب وغير مباشر، مما أدى لاستياء أغلب الطلاب وأولياء أمورهم، مضيفين أن الامتحان جاء طويل وصعب، بالإضافة إلى ضيق الوقت المحدد لحل الامتحان. 

وتفقد أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، يرافقه الدكتورة إيمان عبد الله مدير عام الإدارة، وأحمد عبد الخالق رئيس اللجنة.

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وبدأ وكيل أول الوزارة، جولته بتفقد عدد من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمدرسة، حيث يؤدي طلابها وعددهم (٢٤٦) في (١٢) لجنة، امتحان مادة الجبر والاحصاء "فترة أولى"، وامتحان مادة التربية الفنية "فترة ثانية"

وحرص موسى، على مناقشة عدد من الطلاب والطالبات حول مستوى الامتحان، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة، فضلًا عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

واطمأن على تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية والمتابعة الجادة من القائمين عليها، كما حرص خلال الجولة على طمأنة الطلاب على الشفافية في التصحيح، مؤكدًا أن تحقيق مصلحتهم تأتي في المقام الأول، مشددًا على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان.

الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة امتحان الجبر والإحصاء مدرسة سعد مهران متحان الهندسة مدير مديرية التربية والتعليم

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