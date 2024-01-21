الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، امتحانات الشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات، بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتأكيد على انتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية، والعمل على توفير مناخ ملائم لإجرائها بسهولة ويسر.

وتأكد عبدالرءوف، اليوم الأحد، من سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية، واطمأن على وصول مظاريف الأسئلة لجميع اللجان البالغ عددها ١٥٨ لجنة على مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط حراسة أمنية مكثفة، مشيرًا إلى أنه أشرف على عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية فجر اليوم من المطبعة السرية.

وأوضح "عبدالرءوف" عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية لمادتي الهندسة والتربية الدينية، حيث يؤدي ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالبًا وطالبة الامتحانات على مدار ستة أيام، تنتهى الأربعاء ٢٤ يناير الجاري.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، موجهًا بالعمل على توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط، مشيدًا بانتظام وحسن سير العمل والدقة في وسائل التأمين، مقدمًا الشكر لمديرية أمن دميـاط ولأعضاء المطبعة وغرفة عمليات الشهادة الإعدادية على الجهد المبذول.

وأوضح "عبدالرءوف" أن هناك تعليمات مشددة طوال أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالعمل على توافر الهدوء والمناخ المناسب لجميع الطلاب، موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير العناية الطبية اللازمة، ومنع اصطحاب التليفون المحمول تمامًا، سواء للطالب أو الملاحظ، وضرورة التأكد يوميًا من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقات تحقيق الشخصية.

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