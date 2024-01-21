صورت ورقة الأسئلة.. مجازاة معلمة بلجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

قررت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأحد، إحالة معلمة بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم للعام الدراسي 2024/2023م، للتحقيق، وذلك لمخالفة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، باستخدام التليفون المحمول داخل اللجنة فى محاولة منها لتصوير ورقة الأسئلة أثناء الامتحان.

وتضمن القرار مجازاة المعلمة بخصم 10 أيام من راتبها، وحرمان من المشاركة في أعمال الامتحانات مدة خمسة أعوام، وذلك لعدم الإلتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وكان قد تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، قافلة مبادرة "صُناع الدفا" المقدمة من مؤسسة صناع الخير، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك إيذانًا بتزيع مشتملات القافلة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك، بحضور محمود الحجر مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالفيوم، والدكتور محمد زمزم مدير المشروعات، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة بالمبادرة.

تشمل القافلة 2000 بطانية، كمرحلة أولى، سيتم توزيعها على المرضى وذوي الاحتياجات والأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء محافظة الفيوم، ورفع العبء عن كاهلهم، معربًا عن شكره وتقديره مسئولي مؤسسة صناع الخير، وجميع المشاركين في مبادرة "صناع الدفا"، على جهودهم في توفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كل الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

فيما أشار مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالفيوم، إلى أن توزيع بطاطين المرحلة الأولى من مبادرة "صناع الدفا" يشمل 20 قرية بعدد 5 مراكز، موضحًا أن القرى المستهدفة هي الوابور، وعاشور، وفرحات، وقصر الباسل، ودفنو، بمركز إطسا، ومدينة إبشواي، وقرى شكشوك، واللواج، وعبود، بمركز إبشواي.