الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صورت ورقة الأسئلة.. مجازاة معلمة بلجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

مجازاة معلمة بلجان
مجازاة معلمة بلجان الشهادة الإعدادية بالفيوم بخصم 10 أيام من

قررت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأحد، إحالة معلمة بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم للعام الدراسي 2024/2023م، للتحقيق، وذلك لمخالفة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، باستخدام التليفون المحمول داخل اللجنة فى محاولة منها لتصوير ورقة الأسئلة أثناء الامتحان.

وتضمن القرار مجازاة المعلمة بخصم 10 أيام من راتبها، وحرمان من المشاركة في أعمال الامتحانات مدة خمسة أعوام، وذلك لعدم الإلتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وكان قد تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، قافلة مبادرة "صُناع الدفا" المقدمة من مؤسسة صناع الخير، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك إيذانًا بتزيع مشتملات القافلة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك، بحضور محمود الحجر مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالفيوم، والدكتور محمد زمزم مدير المشروعات، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة بالمبادرة.

تشمل القافلة 2000 بطانية، كمرحلة أولى، سيتم توزيعها على المرضى وذوي الاحتياجات والأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء محافظة الفيوم، ورفع العبء عن كاهلهم، معربًا عن شكره وتقديره مسئولي مؤسسة صناع الخير، وجميع المشاركين في مبادرة "صناع الدفا"، على جهودهم في توفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كل الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

فيما أشار مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالفيوم، إلى أن توزيع بطاطين المرحلة الأولى من مبادرة "صناع الدفا" يشمل 20 قرية بعدد 5 مراكز، موضحًا أن القرى المستهدفة هي الوابور، وعاشور، وفرحات، وقصر الباسل، ودفنو، بمركز إطسا، ومدينة إبشواي، وقرى شكشوك، واللواج، وعبود، بمركز إبشواي.

مجازاة معلمة بلجان الشهادة الإعدادية بالفيوم امتحانات الشهادة الإعدادية تصوير ورقة الأسئلة أثناء الامتحان الدكتورة أماني قرني محافظة الفيوم

مواد متعلقة

وفاة والد المعلق الرياضى بقناة الأهلى تامر عبدالسلام فى الفيوم

استياء وغضب بين طلاب الشهادة الإعدادية فى امتحان مادة العلوم بالفيوم

وفاة أمين شرطة بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية خدمته في الفيوم

"حصر البوص" من مقابر الفراعنة حتى ورش الفيوم.. حكايات "سجاد البشوات"

محافظ الفيوم يتفقد قافلة مبادرة "صُناع الدفا" للأسر الأولى بالرعاية

مصرع طفل صدمه تروسيكل بالفيوم

1271 جهازًا تعويضيًا لذوى الهمم بقرى ونجوع الفيوم (صور)

للنطق بالحكم.. حجز قضية المتهمين بقتل شخص والشروع فى قتل آخر لأول يناير

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

صحيفة أمريكية: "حماس" لا تزال تمتلك ذخائر تكفى لضرب إسرائيل عدة أشهر

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 25 ألفًا و105 شهداء