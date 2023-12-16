الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة شاب أثناء عمله في مصنع بكوم أوشيم بالفيوم

وفاة شاب في حادث
وفاة شاب في حادث مروع

لقي الشاب محمود شعبان عبدالعاطي 35 سنة، ومقيم بعزبة الكتبي التابعة لقرية المظاطلي بمركز طامية بالفيوم، مصرعه أثناء عمله بمصنع ورق كرتون بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وفور الحادث انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.


وشيع مئات المواطنين بمركز طامية جثمان شهيد لقمة العيش الشاب محمود شعبان عبد العاطي وسط حزن شديد على فراقه واتشحت نساء قرية بالسواد.

 

وقال عيد الدالي زوج شقيقة المتوفي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن محمود رحمة الله عليه كان من خيرة شباب القرية بشوش الوجه يحبه الكبير والصغير، وكان ملتزمًا، وأضاف، أننا فوجئنا بخبر وفاته والذي نزل علينا كالصاعقة، بأنه وأثناء عمله بمصنع ورق الكارتون بكوم أوشيم كان أمام إحدى الماكينات فانزلق داخلها أودت بحياته في الحال، وأشار إلى أن محمود كان العائل الوحيد لأسرته المكونة من 4 أفراد، وقد وفاته المنية تاركًا 3 أطفال زياد 9 سنوات وشعبان 7 سنوات والطفلة رؤه 5 سنوات وزوجته.

 

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، جاء مفاده تلقيه إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بمصرع شاب داخل إحدى المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم دائرة المركز.


 

فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة العقيد محمد ثروت مفتش المباحث والرائد أحمد صوفي رئيس المباحث رففة سيارة الإسعاف وبالمعاينة تبين أن الشاب أثناء عمله على إحدى الماكينات بمصنع ورق كرتون بكوم أوشيم انزلق داخل الماكينة ليلقى بذلك حتفه.

 

نقل الجثة إلى المشرحة

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة والتي أمرت بتسليم الجثمان لذوية ودفنه بمقابر العائلة بمركز طامية بعد صدور تصريح الدفنه ومباشرة التحقيق.

شهيد لقمة العيش وفاة شاب حادث مروع مصانع كوم اوشيم بالفيوم بمركز طامية بالفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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