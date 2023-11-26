الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل إثر سقوط مصعد بإحدى الأبراج فى الفيوم

جثة طفل
جثة طفل

لقي طفل مصرعه إثر  سقوط مصعد إحدى الأبراج بمحافظة الفيوم وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


إخطار الجهات الأمنية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم أول الفيوم جاء مفاداه ورود إشارة من مستشفى الفيوم العام باستقبال جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات متأثرا بجراحه.

 

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم أول الفيوم إلى موقع الحادث وبالفحص كشفت التحريات الأولية التي قادها العقيد محمود هيبه مفتش المباحث والرائد أحمد السوهاجي رئيس المباحث وأشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة، أن الحادث لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، سقط من مصعد برج الحرية الكائن بمنطقة المسلة شارع 15 بجوار جمعية رسالة وأوضحت التحريات أن والد الطفل هو حارس العقار المذكور.


جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة.

 

تحرير محضر بالواقعة

حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بالتحفظ على الجثة، وانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وملابساتها وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه ومباشرة التحقيق.

مصرع طفل سقوط مصعد الفيوم مستشفى الفيوم العام اللواء ثروت المحلاوي

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