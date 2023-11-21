الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 7 في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق الفيوم

إصابة 7 في حادث تصادم
إصابة 7 في حادث تصادم وقع بين سيارتين بالفيوم

أصيب 7 مواطنين، في حادث تصادم، وقع بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين وجود 7 مصابين، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قد قررت محكمة جنايات الفيوم،  تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص بطلق ناري، بسبب خلافات على أجرة تاكسي، لجلسة 18 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة هيئة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل النيابة، حاتم مجدي عبد الله، وأمانة السر محمد عبد البصير، وسكرتارية التنفيذ صالح كيلاني.

أحداث الواقعة


تعود أحداث الواقعة إلى 1 فبراير 2023، عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثان الفيوم بنشوب مشاجرة بين الأهالي داخل المنطقة وتبادل إطلاق النار.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود جثة ومصابين.

وبعد المعاينة تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمود فتحي"، 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتبين وجود عدد من الإصابات في موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت الجهات الأمنية التي أجرت تحرياتها وتحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

وأجرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

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