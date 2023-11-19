الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات على أجرة تاكسي بالفيوم

تأجيل أولى جلسات
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم الأحد 18 نوفمبر 2023، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص بطلق ناري، بسبب خلافات على أجرة تاكسي، لجلسة 18 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة هيئة الدفاع. 

صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل النيابة، حاتم مجدي عبد الله، وأمانة السر محمد عبد البصير، وسكرتارية التنفيذ صالح كيلاني.

أحداث الواقعة
تعود أحداث الواقعة إلى 1 فبراير 2023، عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثان الفيوم بنشوب مشاجرة بين الأهالي داخل المنطقة وتبادل إطلاق النار.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود جثة ومصابين.

وبعد المعاينة تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمود فتحي"، 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتبين وجود عدد من الإصابات في موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت الجهات الأمنية التي أجرت تحرياتها وتحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

وأجرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

محكمة جنايات الفيوم أولى جلسات محاكمة المتهمين قتل شخص لخلافات النيابة العامة سيارات الإسعاف

مواد متعلقة

أمانة مستقبل وطن بالفيوم تواصل لقاءاتها لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة

الأكثر قراءة

عالمان مصريان ضمن قائمة "أكثر الباحثين استشهادًا على مستوى العالم"

القصة الكاملة لاستقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه (خاص)

مباحثات مصرية أمريكية مكثفة لتحقيق الهدنة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

أسامة الغزالى حرب يعتذر عن "حسن ظنه بالإسرائيليين"

"حكاية وطن".. إنجازات الدولة فى مجال الطاقة على مدار الـ9 سنوات الماضية

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024.. الرسوم والأوراق المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة