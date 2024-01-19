وفاة والد المعلق الرياضي بقناة الأهلي تامر عبدالسلام في الفيوم

شارك المئات من أهالي قرية الغرق بمركز اطسا في محافظة الفيوم في تشييع جنازة والد تامر عبد السلام المعلق الرياضي بقناة الأهلي.

وأدى المئات من أهالي قرية الغرق صلاة الجنازة على المهندس عبد السلام الزرباوي والد المعلق الرياضي تامر عبد السلام في المسجد الكبير بقرية الغرق، وتم نقل الجثمان إلى مقابر الأسرة في قرية الغرق التابعة لمركز اطسا في محافظة الفيوم.

في سياق مغاير كشف المعلق الرياضي تامر عبد السلام، أنه دخل مجال التعليق الرياضي بالصدفة، حيث كان في بداياته لاعب كرة قدم في نادي الفيوم، لكنه توقف عن ممارسة الرياضة، واتجه لإتمام تعليمه بشكلٍ جيد، ثم التحق بالتلفزيون المصري، عن طريق إذاعة بعض مباريات دوري القسم الثاني من خلل قناه النيل للرياضه، حتي التحق بقناة النادي الأهلي.