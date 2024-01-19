الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة والد المعلق الرياضي بقناة الأهلي تامر عبدالسلام في الفيوم

وفاة والد المعلق
وفاة والد المعلق الرياضي بقناة الاهلي تامر عبدالسلام

شارك المئات من أهالي قرية الغرق بمركز اطسا في محافظة الفيوم  في تشييع جنازة والد تامر عبد السلام المعلق الرياضي بقناة الأهلي.

وأدى المئات من أهالي قرية الغرق صلاة الجنازة على المهندس عبد السلام الزرباوي والد المعلق الرياضي تامر عبد السلام في المسجد الكبير بقرية الغرق، وتم نقل الجثمان إلى مقابر الأسرة في قرية الغرق التابعة لمركز اطسا في محافظة الفيوم.

في سياق مغاير كشف المعلق الرياضي تامر عبد السلام، أنه دخل مجال التعليق الرياضي بالصدفة، حيث كان في بداياته لاعب كرة قدم في نادي الفيوم، لكنه توقف عن ممارسة الرياضة، واتجه لإتمام تعليمه بشكلٍ جيد، ثم التحق بالتلفزيون المصري، عن طريق إذاعة بعض مباريات دوري القسم الثاني من خلل قناه النيل للرياضه، حتي التحق بقناة النادي الأهلي.

وفاة والد المعلق الرياضي محافظة الفيوم أهالي قرية الغرق مركز اطسا قناة الأهلى

مواد متعلقة

استياء وغضب بين طلاب الشهادة الإعدادية فى امتحان مادة العلوم بالفيوم

وفاة أمين شرطة بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية خدمته في الفيوم

"حصر البوص" من مقابر الفراعنة حتى ورش الفيوم.. حكايات "سجاد البشوات"

محافظ الفيوم يتفقد قافلة مبادرة "صُناع الدفا" للأسر الأولى بالرعاية

مصرع طفل صدمه تروسيكل بالفيوم

1271 جهازًا تعويضيًا لذوى الهمم بقرى ونجوع الفيوم (صور)

للنطق بالحكم.. حجز قضية المتهمين بقتل شخص والشروع فى قتل آخر لأول يناير

اليوم.. ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات على أجرة تاكسى بالفيوم

الأكثر قراءة

الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024 بالجنيه والدولار

سعر الذهب اليوم بالمصنعية في مصر وعيار 21 يكسر حاجز 3500 جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس