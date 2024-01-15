وفاة أمين شرطة بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية خدمته في الفيوم

توفى مساعد شرطة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية خدمة على أحد البنوك بمنطقة باغوص بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة بالفيوم، بتلقيه بلاغ بوفاة فرد شرطة بشكل مفاجئ، أثناء تأدية خدمته بحراسة بنك بمنطقة باغوص، بمدينة الفيوم.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتوفى يدعي رجب جمعة عبداللطيف، 55 سنة، مساعد شرطة.

على الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.