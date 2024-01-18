استياء وغضب بين طلاب الشهادة الإعدادية فى امتحان مادة العلوم بالفيوم

سادت حالة من الاستياء الشديد بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم بعد انتهاء اليوم الثاني لمادة العلوم بسبب صعوبة الامتحان وقلة الوقت.

استياء وغضب بين طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم

وأعرب طلاب الصف الثالث الإعدادي عن غضبهم بسبب الأسئلة المعقدة التي تحتاج إلى مدة أكثر من المدة المحددة في جدول الامتحانات.

وقالت جنى محمود، الطالبة بمدرسة الشهيد أحمد زكي: الامتحان جاء معظمه من المنهج الدراسي، لكن في مستوى الطالب المتميز محتاج التفكير ولم يأت بمستوى جميع الطلاب بأسئلة مباشرة، معظم الأسئلة معقدة وتحتاج للتفكير.

وأضافت بسملة مصطفى، طالبة بمدرسة الشهيد أحمد زكي، أن الأسئلة جاءت أعلى من مستوى الطالب العادي، ما أثر على نفسية بقية الطلبة أثناء أداء الامتحان.

وأشارت هدى محمد، الطالبة بالمدرسة، إلى أن مدة الامتحان لم تكن كافية للإجابة على الأسئلة المعقدة وهذا سوف يؤثر على المجموع الكلي.