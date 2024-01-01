الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد قافلة مبادرة "صُناع الدفا" للأسر الأولى بالرعاية

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد قافلة مبادرة صُناع الدفا

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، قافلة مبادرة "صُناع الدفا" المقدمة من مؤسسة صناع الخير، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك إيذانًا بتوزيع مشتملات القافلة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك، بحضور محمود الحجر مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالفيوم، والدكتور محمد زمزم مدير المشروعات، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة بالمبادرة.

 تفاصيل ومحتويات القافلة

تشمل القافلة 2000 بطانية، كمرحلة أولى، سيتم توزيعها على المرضى وذوي الاحتياجات والأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء محافظة الفيوم، ورفع العبء عن كاهلهم، معربًا عن شكره وتقديره مسئولي مؤسسة صناع الخير، وجميع المشاركين في مبادرة "صناع الدفا"، على جهودهم في توفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كل الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

القرى المستهدفة 

فيما أشار مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالفيوم، إلى أن توزيع بطاطين المرحلة الأولى من مبادرة "صناع الدفا" يشمل 20 قرية بعدد 5 مراكز، موضحًا أن القرى المستهدفة هي الوابور، وعاشور، وفرحات، وقصر الباسل، ودفنو، بمركز إطسا، ومدينة إبشواي، وقرى شكشوك، واللواج، وعبود، بمركز إبشواي، وفي مركز طامية، قرى الفهمية، والمقاتلة، وعفيفي، وسرسنا، وفي مركز سنورس، منشأة طنطاوي، وجرفس، وداوود، وعزبة محمد جودة، وفي مركز يوسف الصديق، قرى الشيمي، وأباظة، وقوته، وقصر الجبالي.

بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.. محافظ الفيوم يتفقد قافلة مبا
بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.. محافظ الفيوم يتفقد قافلة مبا
بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير
بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير
بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.. محافظ الفيوم يتفقد قافلة مبا
بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.. محافظ الفيوم يتفقد قافلة مبا
مؤسسة صناع الخير محافظ الفيوم مبادرة صناع الدفا الدكتور أحمد الأنصارى التحالف الوطني للعمل الأهلي

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