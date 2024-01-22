الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الشهادة الإعدادية في الجيزة

الاعدادية
الاعدادية

بدأ امتحان اللغة الأجنبية، منذ قليل، في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، ثم يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي في الفترة الامحانية الثانية امتحان التربية الدينية من 11:30 صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا.

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انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 24 يناير 

ومن المقرر ينتهي رسميا طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظتي القاهرة والجيزة، من ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يناير 2024.


وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.
وشدد محافظ الجيزة على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

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المواد المتبقية من جدول الامتحانات 

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، يؤدي الطلاب غدًا الثلاثاء 23 يناير امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 24 يناير امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).
وكان محافظ الجيزة، قد تفقد انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية في أول أيام الامتحانات، وذلك خلال جولة قام بها، على عدد من مدارس المحافظة، حيث يؤدي 200 ألف و85 طالبًا الامتحانات ذلك العام داخل 698 لجنة امتحانية. 

زائرة صحية بكل لجنة

واطمأن المحافظ، خلال الجولة، على انتظام العمل باللجان والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الامتحانات، وتوافر كل التسهيلات إلى جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشئون الصحية بالعيادة الطبية، للتعامل مع أي حالات طارئة للطلاب.

وشدد "راشد" خلال جولته التفقدية باللجان، على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

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