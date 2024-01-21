الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول صور امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر صفحات الغش

طلاب
طلاب

تداولت صفحات الغش الإلكتروني صور امتحان مادة الجبر والإحصاء، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، على صفحات "تليجرام".

وزعم المسئول عن صفحات "شاومينج" أن الصورة للامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان الامتحانية، فى ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالى 2023/ 2024.

تتبع الصور المتداولة على صفحات الغش الإلكتروني للتأكد من صحتها 

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إنه جار تتبع الصور المتداولة على صفحات الغش الإلكتروني، للتأكد من صحتها من عدمه.

وشدد المصدر على أنه في حالة التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم تحويل الطالب المتسبب للشئون القانونية لتطبيق قانون الغش الإلكتروني.

بدء امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

من جانبه، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأشار "موسى" إلى أنه تم التنسيق التام بين كل الجهات المعنية، من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على عدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

تشكيل غرفة عمليات لجميع الإدارات التعليمية الـ35 متواصلة على مدار الساعة

ونوه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأنه تم تشكيل غرفة عمليات لجميع الإدارات التعليمية الـ35 متواصلة على مدار الساعة، كما وجّه مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته، والعمل على تذليل كل المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبة للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.

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وطالب مدير المديرية جموع الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

امتحان
امتحان
امتحان مادة الجبر والإحصاء الشهادة الاعدادية صفحات تليجرام صفحات الغش الالكتروني مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

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