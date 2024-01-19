موجه عام الدراسات الاجتماعية بالقاهرة توجه رسالة طمأنة لأولياء الأمور

علقت إيمان كامل، موجه عام مادة الدراسات الاجتماعية، على صعوبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية التي أداها طلاب الشهادة الإعدادية، أمس، في ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

النتائج مبشرة

وقالت كامل، إن نتائج تصحيح العينة العشوائية لاختبار مادة الدراسات الاجتماعية مبشرة وجيدة.

وأكدت موجه عام المادة، أنه لا يوجد أي تغيير في نموذج الإجابة، قائلة النتائج مرتفعة.

وبعثت كامل رسالة طمأنة لأولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية.

وكان قد اشتكى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، من صعوبة مادة الدراسات الاجتماعية، التي أداها الطلاب صباح أمس فى ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وقالت الطالبة نور خالد، بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة سانت ميري للبنات، بحلوان أنه فور الاطلاع على ورقة الأسئلة، وقراءتها، سيطر علي جميع الطالبات الانهيار من صعوبة الأسئلة، مضيفة أن المراقبين كانوا يحاولون تهدئتهم كثيرًا حتى لا يضيع الوقت المحدد للإجابة على الأسئلة.



بينما قالت الطالبة ريتاج عبدالرحمن بمدرسة ابن مسعود الخاصة، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أسئلة الامتحان كانت غير مباشرة، وأكثر من 70% من الأسئلة غير واضحة وتحتاج إلى تفكير كثير للوصول للحل.

بينما قال الطالب محمد طارق، إن وقت الامتحان كان ضيقًا جدًا على مستوى صعوبة الأسئلة، وتابع "ملحقتش أحل كل الاسئلة، وبالتالي لا أستطيع المراجعة".

وأكدت الطالبة منى محمد، أن الامتحان احتوى على أسئلة مقالية كثيرة، تحتاج إلى وقت كبير للتفكير، بالإضافة إلى غموض الخريطة، وعدم مباشرتها، كما تعودنا.

على صعيدا آخر، عبر الطلبة والطالبات في محافظة الجيزة، عن سهولة اختبار الجبر والإحصاء، ومباشرة المسائل على غير المتوقع.

وأدى، أمس، طلاب الشهادة الإعدادية، في ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، امتحان الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر، بمحافظة القاهرة، وامتحان الجبر والاحصاء في محافظة الجيزة.