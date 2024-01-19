الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موجه عام الدراسات الاجتماعية بالقاهرة توجه رسالة طمأنة لأولياء الأمور

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

علقت إيمان كامل، موجه عام مادة الدراسات الاجتماعية، على صعوبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية التي أداها طلاب الشهادة الإعدادية، أمس، في ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

النتائج مبشرة 

وقالت كامل، إن نتائج تصحيح العينة العشوائية لاختبار مادة الدراسات الاجتماعية مبشرة وجيدة.

التعليم تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة الانتهاء من الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

وأكدت موجه عام المادة، أنه لا يوجد أي تغيير في نموذج الإجابة، قائلة النتائج مرتفعة.

وبعثت كامل رسالة طمأنة لأولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية.

وكان قد اشتكى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، من صعوبة مادة الدراسات الاجتماعية، التي أداها الطلاب صباح أمس فى ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وقالت الطالبة نور خالد، بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة سانت ميري للبنات، بحلوان  أنه فور الاطلاع على ورقة الأسئلة، وقراءتها، سيطر علي جميع الطالبات الانهيار من صعوبة الأسئلة، مضيفة  أن المراقبين كانوا يحاولون تهدئتهم كثيرًا حتى لا يضيع الوقت المحدد للإجابة على الأسئلة.


بينما قالت الطالبة ريتاج عبدالرحمن بمدرسة ابن مسعود الخاصة، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أسئلة الامتحان كانت غير مباشرة، وأكثر من 70% من الأسئلة غير واضحة وتحتاج إلى تفكير كثير للوصول للحل.

بينما قال الطالب محمد طارق، إن وقت الامتحان كان ضيقًا جدًا على مستوى صعوبة الأسئلة، وتابع "ملحقتش أحل كل الاسئلة، وبالتالي لا أستطيع المراجعة".

وأكدت الطالبة منى محمد، أن الامتحان احتوى على أسئلة مقالية كثيرة، تحتاج إلى وقت كبير للتفكير، بالإضافة إلى غموض الخريطة، وعدم مباشرتها، كما تعودنا.

على صعيدا آخر، عبر الطلبة والطالبات في محافظة الجيزة، عن سهولة اختبار الجبر والإحصاء، ومباشرة المسائل على غير المتوقع.

وأدى، أمس، طلاب الشهادة الإعدادية، في ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، امتحان الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر، بمحافظة القاهرة، وامتحان الجبر والاحصاء في محافظة الجيزة.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعيه اختبارات الفصل الدراسي الأول تصحيح العينة العشوائية نموذج الإجابة محافظة القاهرة الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تقرير إسرائيلى يفضح أكاذيب الاحتلال: منع دخول المساعدات لغزة جريمة حرب

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

"الحماية المدنية" تحاول السيطرة عليه.. حريق هائل بسطح فندق بمنطقة الدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس