الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

طلاب
طلاب

بدأ منذ قليل، امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب  الشهادة الإعدادية، في ثالث أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، بمحافظة القاهرة، ويؤدي الطلاب فى اللجنة الثانية امتحان مادة التربية الفنية.

من جانبه، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأشار "موسى" إلى أنه تم التنسيق التام بين كل الجهات المعنية، من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على عدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

تفاصيل تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية

ونوه "موسى" بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية الـ35 متواصلة على مدار الساعة، كما وجه مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان، كل فى نطاق إدارته، والعمل على تذليل كل المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبة الهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.

 تحذير من حيازة المحمول والأجهزة الإلكترونية

وحذر مدير المديرية من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية، التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

كما شدد مدير المديرية على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كل أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية، والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات.

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استياء وغضب بين طلاب الشهادة الإعدادية فى امتحان مادة العلوم بالفيوم

وطالب جموع الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

الشهادة الاعدادية مادة الجبر والإحصاء الفصل الدراسي الأول عام الدراسي الحالي 2023 2024 محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

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