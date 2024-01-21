الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الإجازة تبدأ خلال أسبوع.. توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات
امتحانات

اقترب ماراثون امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 لجميع الصفوف الدراسية منذ على الانتهاء، ولذلك قام العديد من أولياء الأمور بالبحث على موقع البحث العالمي “جوجل” عن توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 .

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التربية والتعليم تزامنا مع إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الأول على مستوى جميع محافظات الجمهورية في وقت سابق على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي، توزيعة درجات امتحانات الشهادة الإعدادية.

txt

وكيل "تعليم البحيرة" يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

وفي هذا السياق، يستعرض “الدستور” توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الأول كما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الصف الدراسي الأول سوف تستمر لمدة 15 يوما لجميع المراحل التعليمية بمختلف صفوفها الدراسية ومختلف إدارتها التعليمية.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024

يتساءل الطلاب بشكل كبير حول معرفة كيفية توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي وبالنسبة لتوزيع درجات الصف الثالث الإعدادي جاء على التالي:

مادة الدراسات تشتمل على 40 درجة، وفقا لوزارة التربية والتعليم التي حددت توزيع درجات جميع مواد الشهادة الإعدادية للطلاب في جميع المحافظات كما يلي:

فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتي تحتوي على 4 أسئلة كل سؤال عليه درجات كاملة 10 ليصبح الدرجة الكلية للاختبار هي 40، وعليه فإن الطالب يلزم أن يحصل على 20 درجة وهي نصف درجات الأمتحان، وأعلنت الوزارة أن الأسئلة متنوعة ومختلفة ما بين صح وخطأ وسؤال الخريطة.

txt

صورت ورقة الأسئلة.. مجازاة معلمة بلجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

كما يمكن توزيع الدرجات على أسئلة الامتحان كما يلي:
السؤال الأول: 10 درجات
السؤال الثاني: 10 درجات
السؤال الثالث: 10 درجات
السؤال الرابع: 10 درجات.

توزيع درجات جميع مواد الشهادة الإعدادية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات جميع المواد الدراسية للشهادة الاعدادية والتي قد جاءت على النحو التالي:

في مادة اللغة العربية 80 درجة.
وتصل درجة النجاح الى 40 درجة.

مادة اللغة الانجليزية: 60 درجة.
 وتصل درجة النجاح الى 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.
ودرجة النجاح تصل الى  20 درجة.

مادة الرياضيات: 60 درجة.
ودرجة النجاح 30 درجة.

العلوم: 40 درجة.
ودرجة النجاح 20 درجة.

 

txt

تداول صور امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة عبر صفحات "شاومينج"

موعد إجازة الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجازة الفصل الدراسي الأول، سوف تبدأ بشكل رسمي وحسب ما هو معلن أن الإجازة سوف تبدأ يوم 28 يناير الحالي لعام 2024 وسوف تستمر لمدة أسبوعين، وأعطت أمر لكل الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بأن تضع الجداول الخاصة بالامتحانات حسب الأولوية في ضوء ماحددته الوزارة من مواعيد.

الإعدادية الشهادة الاعدادية توزيع درجات الشهادة الاعدادية توزيع درجات امتحانات الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية 2024 امتحانات الصف الثالث الاعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

مواد متعلقة

موعد ظهور وخطوات الاستعلام عن الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

أول إجراء قانونى ضد زوجة اللاعب صلاح محسن بتهمة نشر الفضائح

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة