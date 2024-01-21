الإجازة تبدأ خلال أسبوع.. توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

اقترب ماراثون امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 لجميع الصفوف الدراسية منذ على الانتهاء، ولذلك قام العديد من أولياء الأمور بالبحث على موقع البحث العالمي “جوجل” عن توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 .

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التربية والتعليم تزامنا مع إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الأول على مستوى جميع محافظات الجمهورية في وقت سابق على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي، توزيعة درجات امتحانات الشهادة الإعدادية.

وفي هذا السياق، يستعرض “الدستور” توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الأول كما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الصف الدراسي الأول سوف تستمر لمدة 15 يوما لجميع المراحل التعليمية بمختلف صفوفها الدراسية ومختلف إدارتها التعليمية.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024

يتساءل الطلاب بشكل كبير حول معرفة كيفية توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي وبالنسبة لتوزيع درجات الصف الثالث الإعدادي جاء على التالي:

مادة الدراسات تشتمل على 40 درجة، وفقا لوزارة التربية والتعليم التي حددت توزيع درجات جميع مواد الشهادة الإعدادية للطلاب في جميع المحافظات كما يلي:

فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتي تحتوي على 4 أسئلة كل سؤال عليه درجات كاملة 10 ليصبح الدرجة الكلية للاختبار هي 40، وعليه فإن الطالب يلزم أن يحصل على 20 درجة وهي نصف درجات الأمتحان، وأعلنت الوزارة أن الأسئلة متنوعة ومختلفة ما بين صح وخطأ وسؤال الخريطة.

كما يمكن توزيع الدرجات على أسئلة الامتحان كما يلي:

السؤال الأول: 10 درجات

السؤال الثاني: 10 درجات

السؤال الثالث: 10 درجات

السؤال الرابع: 10 درجات.

توزيع درجات جميع مواد الشهادة الإعدادية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات جميع المواد الدراسية للشهادة الاعدادية والتي قد جاءت على النحو التالي:

في مادة اللغة العربية 80 درجة.

وتصل درجة النجاح الى 40 درجة.

مادة اللغة الانجليزية: 60 درجة.

وتصل درجة النجاح الى 30 درجة.



مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

ودرجة النجاح تصل الى 20 درجة.

مادة الرياضيات: 60 درجة.

ودرجة النجاح 30 درجة.

العلوم: 40 درجة.

ودرجة النجاح 20 درجة.

موعد إجازة الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجازة الفصل الدراسي الأول، سوف تبدأ بشكل رسمي وحسب ما هو معلن أن الإجازة سوف تبدأ يوم 28 يناير الحالي لعام 2024 وسوف تستمر لمدة أسبوعين، وأعطت أمر لكل الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بأن تضع الجداول الخاصة بالامتحانات حسب الأولوية في ضوء ماحددته الوزارة من مواعيد.