السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد ظهور وخطوات الاستعلام عن الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يبحث أولياء الأمور في مختلف المحافظات عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للتيرم الأول بمجرد الانتهاء من التصحيح، بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي يوم الأربعاء الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء 24 يناير الحالي، وذلك كونها شهادة مصيرية قبل استكمال المراحل التعليمية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم،  من المتوقع أن تظهر النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وتسجيل الدرجات.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة 

وسوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024، حيث يمكن الاطلاع على النتائج عبر الموقع الرسمي لكل مديرية تعليمية على حدة. 

وفي القاهرة، يُعتبر بوابة التعليم الأساسي أحد أهم المواقع الإلكترونية التي توفر نتائج الامتحانات 2024 برقم الجلوس لجميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة.

خطوات الاستعلام عن الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة 

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي واتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:

2. اختيار المرحلة التعليمية.

3. اختيار الصف الدراسي للطالب.

4. إدخال رقم جلوس الطالب.
 

الآن.. نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس 2024

نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط نتيجة تانية ثانوى 2024 ترم أول بالخطوات

5. اختيار الفصل الدراسي الأول وتحديد امتحاناته.

6. إدخال البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب ورقم جلوسه بدقة.

7. الضغط على زر "عرض نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024".

سيتم عرض نتائج الطالب على الفور، وتشمل درجاته في جميع المواد الدراسية.

توزيع درجات نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة 2024

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة  لعام 2024 بدرجات إجمالية تبلغ 140 درجة للفصل الدراسي الأول. وتفصيل درجات كل مادة على حدة كالتالي:

- اللغة العربية: 40 درجة

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة

- الدراسات: 20 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- العلوم: 20 درجة

وبذلك يكون المجموع الكلي لدرجات الفصل الدراسي الأول هو 140 درجة.
اقرأ أيضًا

اعرف حالا| تردد قناة الجزائرية على النايل سات الناقلة كأس الأمم الإفريقية رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024.. وخطوات الاستعلام

تعرف على أضرار الإكثار من تناول القهوة

استشاري نفسي يكشف كيف ترد الأم على أسئلة طفلها المحرجة حول إنجابه

الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة توزيع درجات نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

مواد متعلقة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024.. وخطوات الاستعلام

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

خطة تنفيذ.. سياسيون: ترجمة توصيات الحوار الوطنى تبشر باتساع دائرة صنع القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا