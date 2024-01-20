موعد ظهور وخطوات الاستعلام عن الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

يبحث أولياء الأمور في مختلف المحافظات عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للتيرم الأول بمجرد الانتهاء من التصحيح، بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي يوم الأربعاء الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء 24 يناير الحالي، وذلك كونها شهادة مصيرية قبل استكمال المراحل التعليمية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم، من المتوقع أن تظهر النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وتسجيل الدرجات.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

وسوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024، حيث يمكن الاطلاع على النتائج عبر الموقع الرسمي لكل مديرية تعليمية على حدة.

وفي القاهرة، يُعتبر بوابة التعليم الأساسي أحد أهم المواقع الإلكترونية التي توفر نتائج الامتحانات 2024 برقم الجلوس لجميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة.

خطوات الاستعلام عن الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي واتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:

2. اختيار المرحلة التعليمية.

3. اختيار الصف الدراسي للطالب.

4. إدخال رقم جلوس الطالب.



5. اختيار الفصل الدراسي الأول وتحديد امتحاناته.

6. إدخال البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب ورقم جلوسه بدقة.

7. الضغط على زر "عرض نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024".

سيتم عرض نتائج الطالب على الفور، وتشمل درجاته في جميع المواد الدراسية.

توزيع درجات نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة 2024

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة لعام 2024 بدرجات إجمالية تبلغ 140 درجة للفصل الدراسي الأول. وتفصيل درجات كل مادة على حدة كالتالي:

- اللغة العربية: 40 درجة

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة

- الدراسات: 20 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- العلوم: 20 درجة

وبذلك يكون المجموع الكلي لدرجات الفصل الدراسي الأول هو 140 درجة.

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