السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على أضرار الإكثار من تناول القهوة

القهوة
القهوة

تعيش القهوة في مجتمعنا اليوم بلا شك دورًا بارزًا كمشروب لذيذ ومنبه فعّال، حيث يتناولها الكثيرون يوميًا للتمتع بنكهتها وللتحفيز الذي توفره. ومع ارتفاع شعبيتها، يصبح من الضروري التساؤل حول تأثير هذا الارتباط اليومي مع كوب القهوة على صحتنا. 

وخلال هذا الموضوع نستعرض الجانب الآخر لتناول القهوة، إذ سنتناول فيه الأضرار المحتملة للإكثار من تناولها، من الآثار السلبية على النوم إلى تأثيرها على ضغط الدم والجهاز الهضمي، كما سنقوم بتسليط الضوء على الجوانب الصحية التي قد تكون نتيجة لهذه العادة الشائعة.

أضرار الإكثار من تناول القهوة 

اضطراب النوم: كميات كبيرة من القهوة قبل النوم يمكن أن تؤثر على جودة النوم وتزيد من صعوبة النوم.

ارتفاع ضغط الدم: يمكن للكافيين أن يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم.

التهاب المعدة: قد يسبب الكافيين التهابًا في المعدة، ما قد يتسبب في مشاكل هضمية.

الإدمان: تناول كميات كبيرة بشكل مستمر قد يؤدي إلى الإدمان على الكافيين، مما يجعل الشخص يعتمد على القهوة للبقاء مستيقظًا.

تأثير على الجهاز العصبي: الكميات الزائدة من القهوة قد تسبب القلق والتوتر.

زيادة في مستويات الكوليسترول: بعض الدراسات تشير إلى أن تناول الكميات الكبيرة من القهوة يمكن أن يؤدي إلى زيادة في مستويات الكوليسترول

لعشاق البن.. طريقة عمل القهوة العربية وفوائدها للوقاية من الأمراض

فوائد القهوة

تحسين وظائف الدماغ: يُعزى تأثير الكافيين في القهوة إلى تحسين الانتباه وزيادة الانتباه العقلي.

الوقاية من بعض الأمراض: هناك أبحاث تشير إلى أن تناول القهوة يمكن أن يكون له دور في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل داء السكري من النوع الثاني وأمراض الكبد.

تحسين الأداء الرياضي: يمكن أن يساهم الكافيين في تحسين أداء الرياضيين من خلال زيادة قوة العضلات وتحسين القدرة على التحمل.

الحماية من بعض الأمراض العصبية: هناك دراسات تشير إلى أن تناول القهوة يمكن أن يكون مرتبطًا بتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض العصبية، مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

المصدر الغني بالمضادات الأكسدة: تحتوي حبوب القهوة على مجموعة من المركبات الطبيعية التي تعمل كمضادات أكسدة، والتي تساهم في حماية الخلايا من التلف

القهوة أضرار الإكثار من تناول القهوة اضطراب النوم جودة النوم فوائد القهوة

مواد متعلقة

لعشاق البن.. طريقة عمل القهوة العربية وفوائدها للوقاية من الأمراض

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

خطة تنفيذ.. سياسيون: ترجمة توصيات الحوار الوطنى تبشر باتساع دائرة صنع القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا