السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لعشاق البن.. طريقة عمل القهوة العربية وفوائدها للوقاية من الأمراض

القهوة
القهوة

طريقة عمل القهوة العربية من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

طريقة عمل القهوة العربية

لتحضير القهوة العربية لابد من تجهيز هذه المكونات:

  • 4 كوب من المياه المغلية.
  • 3 معالق من  القهوة المطحونة.
  • معلقة كبيرة من الهيل.
  • 3 حبات قرنفل.
  • قليل من الزعفران.

وبعد تجهيز المكونات تبدأ عملية التحضير وهي عبر الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: نحضر أبريق لعمل القهوة مخصص لذلك الغرض فقط بحيث يعتمد عليه دائما في تحضير القهوة ويتم وضع الماء المغلي به.

الخطوة الثانية: نقوم بإضافة القهوة والهيل مع التقليب، وتترك حتى تغلي لمدة 3 دقائق.

 

الخطوة الثالثة: نضيف القرنفل ونقلب وتترك تغلي لمدة 3 دقائق أخرى إضافية.

الخطوة الرابعة: وضع المكونات السابقة والتي تم تحضيرها  على النار، وتغطى لوقت قليل.

الخطوة الرابعة والأخيرة: نضيف إلى المكونات السابقة الزعفران حسب الرغبة، ثم تصب في الفناجين الصغيرة وتقدم ساخنة.

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فوائد القهوة العربية

القهوة العربية لها العديد من الفوائد مما جعل عشرات الملايين تهتم بها ومن ضمن تلك المنافع ما يلي:

  • تحتوي القهوة العربية على مضادات الأكسدة التي تحميك من الإصابة من العديد من الأمراض ومنها الأمراض السرطانية.
  • تعمل القهوة العربية على زيادة التركيز والانتباه حيث إنها تساهم في تنشيط الجهاز العصبي بشكل كبير.
  • تقوم بعملية تنظيم معدل السكر بالدم والمساعدة في زيادة حساسية الجسم للأنسولين مما يفيد في مرض السكري من النوع الثاني.
  • تساعد القهوة على الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر.
  • التقليل من ألم العضلات الناتج عن ممارسة التمرينات الرياضية مع الحرص على عدم تناولها بكميات كبيرة.
  • تناول القهوة العربية يساعد على الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية، حيث إنها تعمل على التخلص من الدهون التي توجد على الشرايين.
  • القهوة تساعد على التقليل من نسبة التعرض للقلق والتوتر، وتخفيف أعراض الاكتئاب، وتساعد على تحسين الحالة المزاجية.
  • تساعد القهوة العربية على تقوية الجهاز المناعي.
  • تسهم القهوة العربية في علاج الصداع، وتقلل من أعراض الصداع النصفي.
  • تحافظ على صحة اللثة والأسنان، وتقي من التسوس.
  • تساعد القهوة العربية على تجديد خلايا البشرة والحفاظ عليها، كما أنها تقلل من علامات الشيخوخة والتجاعيد.

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