الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

يصلح للأجواء الشتوية.. طريقة عمل بسكوت العشر دقايق

بسكوت العشر دقايق
بسكوت العشر دقايق

تكثف سيدات البيوت والأمهات البحث عن طريقة عمل بسكوت العشر دقايق في هذه الأجواء الشتوية، لسرعة إنجازه، ولطعمه الشهي ولرغبة الأمهات في إعداد وجبات خفيفة صحية في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة لذا تصدر البحث عن وصفة بسكوت العشر دقايق ومكوناته محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة. 

بسكوت العشر دقايق

بسكويت الـ10 دقائق هو حلى سريع وسهل التحضير، ويتميز بنعومته وطعمه اللذيذ. يمكنك تحضيره بسرعة باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في مطبخك. إليك المكونات:

مكونات بسكوت العشر دقايق

- ٢ بيض

- كيس فانيليا أو فانيليا سائلة

- كوب وربع سكر

- كوب وربع زيت

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- نصف كوب نشا

- ٢ وربع كوب دقيق

- رشة ملح

طريقة عمل بسكوت العشر دقايق

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  1. في البداية، نقوم بتحضير بيضتين ونجهز الخلاط الكهربائي. ثم نضع البيض والفانيليا في الخلاط. بعد ذلك، نضيف السكر وملعقة البيكنج باودر، ونقوم بخفقها جيدًا في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس المكونات وتصبح الخليط ناعمًا وكريميًا.
  2. نضيف الزيت إلى الخليط ونخفقه جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات. ثم نحضر بولة أخرى ونضيف إليها الدقيق والنشا ورشة الملح، يُلاحظ أن النشا يساعد على تحقيق هشاشة البسكويت.
  3. ثم نضع خليط البيض والسكر والزيت والبيكنج بودر المحضر مسبقًا فوق المواد الجافة. نقوم بالتحريك باليد حتى يتماسك العجين ويصبح ناعمًا.
  4. نشكل العجين إلى كرات صغيرة، ثم نضعها في صواني الفرن المدهونة بالزيت. نقوم بالضغط عليها بلطف وتشكيلها حسب الرغبة، مع ترك مسافات صغيرة بين قطع البسكويت.
  5. نسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180، ثم نضع صواني البسكويت في الرف الأوسط ونخبزها حتى تأخذ لونًا ذهبيًا، بعد ذلك، نخرجها من الفرن ونقدمها على طبق التقديم للتمتع بتناولها.

أفكار لتزيين بسكوت العشر دقائق

  • يمكنك تزيين بسكويت العشر دقائق بالشوكولاتة، المكسرات، أو الفواكه المجففة أو الكريمة المخفوقة.
  • يمكنك أيضًا استخدام قوالب البسكويت لتشكيل البسكويت بأشكال مختلفة.

بسكويت العشر دقائق وصفة اقتصادية حيث لا تتطلب الكثير من المكونات أو الوقت،  تعتبر هذه الوصفة مناسبة لجميع الأذواق حيث يمكنك تعديلها حسب الرغبة واشتهرت كثيرًا في فترة الحجر الصحي أثناء جائحة كورونا.
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