تراكم الدهون وزيادة الوزن.. أضرار إضافة الحليب والسكر على القهوة

يتناول معظمنا القهوة بشكل مستمر دون العلم بمخاطرها على زيادة الوزن، فأغلبنا يتناول القهوة للتخلص من الإحساس بالنعاس ولا يعلم معظمنا أن القهوة قد تسبب الكثير من المشكلات الصحية وتزيد من فرص اكتساب مزيد من الوزن، ونستعرض في السطور التالية علاقة تناول القهوة بزيادة الوزن.

أضرار القهوة بالحليب

وأثبتت الدراسات الحديثة أن تناول القهوة بكميات كبيرة يتسبب في تراكم الدهون في بعض المناطق في الجسم خاصة عند تناول القهوة بالحليب، فيتسبب في تراكم الدهون في منطقة البطن، ويزيد من احتمالية تقليل الحرق، لذا لا يفضل تناول القهوة بالحليب على معدة فارغة ولا يفضل تناول أكثر من فنجان قهوة بالحليب على مدار اليوم.

تناول القهوة بدون السكر

كما يجب الحرص على تناول القهوة بعد تناول وجبة الإفطار وذلك حتى تساعد القهوة على زيادة معدل الحرق بدلًا من تقليل معدل الحرق، كما يجب الحرص على تناول القهوة دون إضافة السكر أو أي محليات صناعية على القهوة حتى لا تتسبب في فقدان فوائد القهوة بدلًا من الاستفادة منها.

ويجب الحرص على تناول الماء بكميات كبيرة بعد تناول القهوة وذلك للمساعدة في زيادة حرق الدهون خاصة أن تناول الماء يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويزيد من فرص حرق الدهون خاصنة بعد تناول القهوة، كما يفضل تناول القهوة السادة بعد وجبة الإفطار بساعة على الأقل وذلك لعدم تقليل فرص حرق الدهون فى الجسم، ويجب الحرص على عدم تناول القهوة قبل النوم مباشرة ويفضل تناولها بعد وجبة الغذاء بساعة.